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«Τραυματισμένος» αλλά ζωντανός ο Χαμενεΐ σύμφωνα με πηγές της WP
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17:44 - 23 Μαρ 2026

«Τραυματισμένος» αλλά ζωντανός ο Χαμενεΐ σύμφωνα με πηγές της WP

Reporter.gr Newsroom
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«Τραυματισμένος» και «απομονωμένος» φέρεται να είναι ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας τους οποίους επικαλείται η Washington Post.  

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της αμερικανικής εφημερίδας, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μαζί με ορισμένους κληρικούς, φαίνεται να έχουν ενισχύσει σημαντικά την επιρροή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Την ίδια στιγμή – σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, όπως στο Axios – η CIA και η Μοσάντ, αλλά και άλλες μυστικές υπηρεσίες, φέρονται να επιχειρούν να εντοπίσουν τον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η WP αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του αποστέλλονται. Παρ’ όλα αυτά, ΗΠΑ και Ισραήλ εκτιμούν πως είναι ακόμη ζωντανός, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επιχειρούν να οργανώσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί του, οι οποίες ωστόσο δεν πραγματοποιούνται για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανακηρύχθηκε ανώτατος ηγέτης στις 9 Μαρτίου με τη στήριξη σκληροπυρηνικών κύκλων, ενώ η μοναδική δημόσια παρουσία του έκτοτε περιορίστηκε σε ένα γραπτό μήνυμα στην πλατφόρμα Telegram λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών, ο Αλί Λαριτζανί λειτουργούσε ως de facto ηγέτης του Ιράν μέχρι τη δολοφονία του από στοχευμένο πλήγμα των IDF.

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