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Τελικά με ποιον μίλησε ο Τραμπ στο τηλέφωνο;
Ανεμοδείκτης
17:17 - 23 Μαρ 2026

Τελικά με ποιον μίλησε ο Τραμπ στο τηλέφωνο;

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Έλα ντε… Ο ίδιος προσωπικά μπορεί και με κανέναν.  

Είπε, πάντως, στο Fox News ότι «αυτοί τηλεφώνησαν, όχι εγώ», εννοώντας την Τεχεράνη, η οποία συνεχίζει να τον διαψεύδει.

Ποιος ήταν αυτός που τηλεφώνησε, ουδείς γνωρίζει. Το μόνο που ξέρουμε – απ’ τον Αμερικανό πρόεδρο και πάλι – είναι πως η Ουάσιγκτον μίλησε με έναν «κορυφαίο σεβαστό ηγέτη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μια φορά, δεν θα ’ναι, γιατί ο Τραμπ εξομολογήθηκε ότι δεν έχει κανένα νέο του· και, άλλωστε, δεν έχει δείξει να τον παίρνει και πολύ στα σοβαρά.

Ενδεχομένως - σύμφωνα με ισραηλινές πηγές του Axios - να είναι ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπ. Γκαλιμπάφ, με τον οποίο φέρονται να έχουν επαφές οι απεσταλμένοι του Τραμπ.

Πάντως, ο ίδιος επανέφερε το σενάριο για «έναν ηγέτη τύπου Βενεζουέλας» και μας διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία». Μάλιστα, τα 15 βασικά σημεία αυτής είναι – κατά τα λεγόμενά του – κιόλας στο τραπέζι.

Οπότε, ας μετρήσουμε αντίστροφα μέχρι τη λήξη της εκεχειρίας που συμφώνησε με… τον εαυτό του (προς το παρόν) και βλέπουμε.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 18:21
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