ΧΑ: Από το sell off στο +2% – Τα «καύσιμα» πίσω από την εντυπωσιακή ανατροπή

Μια από τις μεγαλύτερες ενδοσυνεδριακές ανατροπές έζησαν σήμερα οι αγορές διεθνώς.

Μετά το πρωινό παγκόσμιο sell off που προερχόταν από τις απειλές και το deadline του Ντόναλντ Τραμπ για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με ανυπολόγιστες συνέπειες σε περίπτωση άρνησης, γύρω στις 13:00 ήρθε στη δημοσιότητα νέα δήλωση με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, δηλώνοντας ότι υπήρξαν πολύ θετικές συζητήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι για 5 ημέρες δεν θα υπάρξουν χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, αυτό έφερε κύματα ενθουσιασμού (!) στις αγορές, με στροφή 180 μοιρών, πλεονάζουσα ζήτηση για μετοχές – πλην διυλιστηρίων και πετρελαϊκών - και τους δείκτες να αναρριχώνται στο +2% έως +3% με ενδοσυνεδριακή διακύμανση πάνω από 5%.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και ο ΓΔ, με τα πρωινά χαμηλά των 2000 μονάδων – που είχαμε να δούμε από τον Αύγουστο του 2025 – ή -3.2% να μετατρέπεται σε άνοδο +2,3% έως τις 2113 μονάδες, με κύριο άξονα τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ από -3.7% σε +4.7%) και τις περισσότερες εκ των μετοχών του FTSE να ακολουθούν αυτό το roller coaster της ψυχολογίας που βασιζόταν στις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

Η χειραγώγηση των αγορών είναι πρωτοφανής (ενδεικτικά, η διακύμανση στον DAX ξεπέρασε τις 1300 μονάδες ή +-6%), σε βαθμό που δεν μπορούν να στηριχτούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές σε βραχυπρόθεσμα αφηγήματα, με το ΧΑ να αντιδρά από τα υπερπουλημένα επίπεδα των 1990 μονάδων και να επιχειρεί επαναφορά σε παλιές δοκιμασμένες πρακτικές.

Optima +3.6%, ΕΥΡΩΒ +3.1%, ΠΕΙΡ +3.6%, ΕΤΕ +3.4% και ΑΛΦΑ +5.3%, με τη μεγαλύτερη βελτίωση στον τραπεζικό κλάδο, ανοδικά ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4.2%, ΕΕΕ +2%, ΔΑΑ +2.8%, ΣΑΡ +2.1%, METLEN +1.5%, ALWN +2.8% και CENER +2.3%.

Υποχώρηση για τα διυλιστήρια με ΕΛΠΕ -2.9% και ΜΟΗ -3.6%, εν αναμονή το απόγευμα και των αποτελεσμάτων έτους, χαμηλότερα και ΛΑΜΔΑ -1.1%, ΕΛΧΑ -1.3% και ΜΠΕΛΑ -2.4%, η οποία όμως έχει αποκόψει και το μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ/μετοχή.

Διαφορετική εικόνα στη μεσαία (FTSEM +1.3%) και χαμηλή (ATHEX_SCI +0.3%) κεφαλαιοποίηση, με ανοδικά κλεισίματα από ΟΤΟΕΛ +1.8%, ΚΟΥΕΣ +3.1%, ACAG +3.6%, ΙΝΤΚΑ +2.1%, ΑΛΜΥ +3.7% και BYLOT +4.9%.

Στο κόκκινο η CREDIA -4% μετά και την υπεραπόδοση λόγω rebalancing της Παρασκευής, ΚΡΙ -1.7%, ΟΛΠ -1.9%, όπως και στη χαμηλή ΠΑΠ -2.7%, QLCO -2.3%, ΜΠΡΙΚ -2%, ΦΑΙΣ -1.4%, ΥΚΝΟΤ -2%.

Ενθαρρυντικό το κλείσιμο του ΓΔ στις 2101 μονάδες, +1.78% πάνω από τον ΚΜΟ των 200 ημερών (2055 μονάδες) και μάλιστα με αυξημένο τζίρο στα 338 εκ., καθοριστική η διακράτησή του τις επόμενες λίγες συνεδριάσεις.

Είναι προφανές ότι το διακύβευμα της πολεμικής σύγκρουσης στη ΜΑ είναι τεράστιο, με εντελώς αβέβαιο αποτέλεσμα και πολυεπίπεδες προεκτάσεις σε γεωπολιτικό και κυρίως οικονομικό πεδίο, κάτι που οι ΗΠΑ φαίνεται να μην εκτίμησαν σε όλη του την έκταση όταν ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις, με τον πρόεδρο Τραμπ ουσιαστικά μέσω των δηλώσεων – που μένει να δούμε αν γίνουν και πράξεις – να επιχειρεί να ηρεμήσει τις αγορές, που στρέφονται καθαρά απέναντι σε επιχειρήσεις μακράς διάρκειας και επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Παρά το θετικό πρόσημο της νέας δήλωσης Τραμπ, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βεβαιότητα ότι οι συμμετέχοντες στον πόλεμο – και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ – έχουν ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από τη σύρραξη, σχέδιο που θα πρέπει στο εσωτερικό τους μέτωπο – ελέω ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο – να το παρουσιάσουν και ως περήφανη νίκη.

Και αυτό, στην τρέχουσα συγκυρία, δείχνει να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα: το πότε και το πώς δηλαδή θα τερματιστεί η διευρυνόμενη σύρραξη.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης