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Πεντάγωνο: Εξετάζει ανακατεύθυνση όπλων από την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
11:34 - 26 Μαρ 2026

Πεντάγωνο: Εξετάζει ανακατεύθυνση όπλων από την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή 

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο ανακατεύθυνσης όπλων που αρχικά προορίζονταν για την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει τα αποθέματα ορισμένων από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού, μετέδωσε την Πέμπτη (26/3) η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.      

Αναλυτικά, τα όπλα που ενδέχεται να ανακατευθυνθούν περιλαμβάνουν αντιαεροπορικούς πύραυλους, οι οποίοι αγοράστηκαν μέσω μιας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε πέρυσι και σύμφωνα με την οποία οι συνεργαζόμενες χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο.

Σύμφωνα με το Reuters, η σκέψη αυτή προκύπτει καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή εντείνονται. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του Κεντρικού Επιτελείου και υπεύθυνος των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους εντός Ιράν και βρίσκονται σε καλό δρόμο για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ εκτός των συνόρων του.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε στην εφημερίδα ότι το Υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις και αυτές των συμμάχων και εταίρων μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να νικήσουν».

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