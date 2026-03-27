Πούτιν: Ζητά από τους ολιγάρχες να στηρίξουν οικονομικά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας 

Ο πρόεδρος της Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς συνεχίζει την εισβολή στην Ουκρανία, μετέδωσε αργά την Πέμπτη (26/3) το διαδικτυακό μέσο The Bell, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αναμεταδίδει το Reueters, ο Πούτιν συναντήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με κορυφαίους Ρώσους επιχειρηματίες την Πέμπτη. Οι Financial Times δημοσίευσαν επίσης παρόμοια πληροφορία, επικαλούμενοι τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το The Bell ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν η χρηματοδότηση του στρατού και η συνέχιση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του από την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να μάχεται μέχρι να καταλάβει τα εναπομείναντα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Το The Bell ανέφερε επίσης ότι ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης να δωρίσει 100 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 1,23 δισ. δολάρια).

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς το γραφείο του Κερίμοφ στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της Ρωσίας δεν απαντήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας την Παρασκευή.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται, η Ρωσία αντιμετωπίζει διπλή πίεση: από τη μία τη μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές ενέργειας και από την άλλη την επιβράδυνση της οικονομίας, που επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα και από άλλους τομείς.

Πηγές ανέφεραν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Reuters ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει πιθανή μείωση κατά 10% των «μη ευαίσθητων» δαπανών του φετινού προϋπολογισμού, ωστόσο η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο είναι βιώσιμη η άνοδος των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.