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Χρηστίδης: Φοβούνται τη δικαιοσύνη οι υπουργοί της κυβέρνησης που δεν προσφεύγουν για το Predator;
Πολιτική
12:15 - 27 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Φοβούνται τη δικαιοσύνη οι υπουργοί της κυβέρνησης που δεν προσφεύγουν για το Predator;

Reporter.gr Newsroom
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«Ή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα ήταν χρήσιμο να το μάθουμε ή αλλιώς οι υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση φοβούνται να προσφύγουν» σημείωσε σήμερα (27/3) σε σειρά παρεμβάσεών του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.      

Όπως σημείωσε αρχικά ο κ. Χρηστίδης:

«Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μηταράκη να αναφέρεται στα ζητήματα του κέντρου και του μεσαίου χώρου και αναρωτιέμαι αν τα συζητάνε μεταξύ τους αυτά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με τον κ. Πλεύρη, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τους αγώνες της Αριστεράς παραβιάζοντας τις συνθήκες της εθνικής συμφιλίωσης, απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο το οποίο ευτυχώς έχει μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας άπαξ και δια παντός. Είναι αυτό το οποίο και διάφοροι προσπαθούν, όπως ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορίδης, να αναστήσουν, αλλά δεν ανασταίνεται με τίποτα. Γιατί ο κόσμος έχει και μνήμη και γνώση. Και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνεται πότε κάποιος χρησιμοποιεί συγκεκριμένους όρους και αντιλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους. Όμως θα έπρεπε, κύριε Μηταράκη, ο κύριος Φλωρίδης να έχει παραιτηθεί και θα χρησιμοποιήσω το δικό σας παράδειγμα, διότι εσείς παραιτηθήκατε όταν ενεπλάκη το όνομά σας σε συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία ήταν και πολύ μικρότερης βαρύτητας».

Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη. Όπως είπε:

«Ο κύριος Φλωρίδης λέει τα πάντα για τους πάντες. Έχει γίνει δημόσιος κατήγορος, αλλά όταν έρχεται η ώρα να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την ντροπιαστική εικόνα, την οποία είδαμε στη Λάρισα πριν από λίγες ημέρες, τίποτα. Εξαφανισμένος. Φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο. Ο ίδιος φταίει και ο ίδιος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Και επειδή συζητάμε και για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία έχουν να κάνουν πολλές φορές με τις δημοσκοπήσεις στο μεσαίο χώρο και το κέντρο, σήμερα εδώ συζητάμε στο πλαίσιο ενός υπουργείου το οποίο πριν από λίγους μήνες, με έναν άλλο υπουργό βέβαια, τον κύριο Πιερρακάκη, προσπαθούσε να μας πείσει χρησιμοποιώντας στις δημοσκοπήσεις ως επιχείρημα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει το νόμο Πιερρακάκη. Και μάλιστα εμφάνιζε τότε, κύριε Μηταράκη, μια πλειοψηφία της τάξης του 53-55% να στηρίζει εκείνον τον νόμο. Γιατί δεν κάνετε μια δημοσκόπηση τώρα να δούμε πόσοι στηρίζουν εκείνον τον νόμο και ποια είναι η άποψη των Ελλήνων πολιτών για αυτή τη συντριπτική επιτυχία της κυβέρνησης και ειδικά του κ. Πιερρακάκη, έτσι όπως έφερε το νόμο»

Και κλείνω λέγοντας κάτι το οποίο έχει σημασία. Εάν εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, καλέστε τους βουλευτές και τους υπουργούς σας, οι οποίοι κωφεύουν, τις τελευταίες εβδομάδες, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για το θέμα του Predator. Για το θέμα δηλαδή, για το οποίο ο πρόεδρος της Intelexxa έρχεται και λέει ότι εκείνοι προμηθεύουν αυτό το λογισμικό σε κυβερνήσεις και σε κρατικές υπηρεσίες. Άρα, ζητήστε από τους λαλίστατους υπουργούς σας να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να συμβάλλουν στην κάθαρση μιας υπόθεσης, η οποία απορώ πώς δεν σας κάνει να διεκδικείτε την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή εδώ έχουμε τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι ότι έφεραν ένα λογισμικό που παρακολουθούσε κρατικούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εσείς δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι το έκαναν και ποιοι σήμερα το αξιοποιούν. Αλλά είστε εδώ και ασχολείστε με όλα τα υπόλοιπα θέματα εκτός από αυτό. Να μας πείτε λοιπόν, κύριε Μηταράκη, εάν πιστεύετε εσείς όπως ο κύριος Καιρίδης, ο άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν παρακολουθούνταν το δικό του τηλέφωνο θα προσέφευγε στη δικαιοσύνη, εσείς θα προσφεύγατε;», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Εδώ δεν συζητάμε για το αν παρακολουθούνταν η όχι το τηλέφωνο του κ. Μηταράκη. Εδώ συζητάμε για το γεγονός ότι παρακολουθούνταν το τηλέφωνο τουλάχιστον είκοσι κυβερνητικών στελεχών, του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και πολλών ακόμα Ελλήνων πολιτών. Επομένως, χρειάζεται μια καθαρή απάντηση από τον κύριο Μηταράκη. Εάν παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του ίδιου, θα πήγαινε στη Δικαιοσύνη;

Δεύτερον, για το ότι δεν προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πώς μπορεί να το εκλάβει σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο οποίος βλέπει ότι είναι διάτρητη η χώρα σε μια περίοδο πολύ μεγάλης έντασης στη Μέση Ανατολή, γνωρίζοντας ότι έχουμε κινδύνους εξ ανατολών; Και βλέπει 20 υπουργικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί στα κινητά τους τηλέφωνα. Και σε μια περίοδο που τα συμφέροντα της χώρας διακυβεύονται και που θα έπρεπε αυτονοήτως να μάθουν και οι ίδιοι και να ενημερωθούν και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι τι ακριβώς συμβαίνει.

Ή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα ήταν χρήσιμο να το μάθουμε ή αλλιώς οι υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση φοβούνται να προσφύγουν. Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει σήμερα εδώ είναι το γιατί. Γιατί φοβούνται να προσφύγουν; Εάν φοβούνται να προσφύγουν επειδή φοβούνται μήπως βγει κάτι δικό τους προς τα έξω, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Εάν όμως φοβούνται γιατί φοβούνται να αποκαλυφθεί το γεγονός ότι υπάρχει διασύνδεση του Predator με την ΕΥΠ, όπως ακριβώς προκύπτει από την απόφαση του Πρωτοδικείου, εάν φοβούνται να προσφύγουν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πρώτη απόφαση την οποία πήρε ο κ. Μητσοτάκης, το επιτελικό κράτος 2.0, ήταν η συμπερίληψη της ΕΥΠ και της ΕΡΤ στις εξουσίες του Μεγάρου Μαξίμου ή εάν φοβούνται να μας πουν για ποιους εμπορεύονταν οι καταδικασμένοι το παράνομο λογισμικό.

Και ειλικρινά απευθύνομαι στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και ως βουλευτή ενός πολύ ευαίσθητου νομού, όπως είναι η Χίος και του ζητώ να μας πει σήμερα, εάν δεν έχει ενδιαφέρον ο ίδιος ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να μάθει για ποιο λόγο τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούσαν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Εδώ πρέπει να δώσετε απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και το γεγονός ότι προσπαθείτε να αποφύγετε μέσω αυτών των οποίων λέτε την απάντηση, είναι κάτι το οποίο δεν πείθει κανέναν. Πρέπει να δώσετε καθαρή απάντηση. Για ποιο λόγο δεν προσφεύγουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στη Δικαιοσύνη; Τη φοβούνται ή φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας; Αυτή είναι η ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσετε».

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