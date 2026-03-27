ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,2% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία
12:18 - 27 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,2% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το τρίτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Παρασκευή (27/3) τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες κατά το γ΄ τρίμηνο 2025. Ειδικότερα:

• Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%. Αύξηση κατά 5,6% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

• Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε μείωση κατά 3,6%. Μείωση κατά 0,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

• Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%. Αύξηση κατά 6,1% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

grafima_1_64b56.JPG

pinakes_1_kai_2_5c293.JPG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,9% στις οικοδομικές άδειες τον Δεκέμβριο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,9% στις οικοδομικές άδειες τον Δεκέμβριο

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025

ΟΛΚΕ: Πράσινη στροφή στα λιμάνια της Κέρκυρας – Ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης και ηλεκτροκίνητο σκάφος μέσω του έργου ARGONAUT
Ναυτιλία

ΟΛΚΕ: Πράσινη στροφή στα λιμάνια της Κέρκυρας – Ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης και ηλεκτροκίνητο σκάφος μέσω του έργου ARGONAUT

Alpha Bank: Στην πιο παραγωγική φάση της τελευταίας δεκαετίας η ελληνική βιομηχανία παρά τη γεωπολιτική αναταραχή
Οικονομία

Alpha Bank: Στην πιο παραγωγική φάση της τελευταίας δεκαετίας η ελληνική βιομηχανία παρά τη γεωπολιτική αναταραχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:21

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ