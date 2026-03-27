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Φλωρίδης: Με ταυτοποίηση η είσοδος στη δίκη για τα Τέμπη - Πολιτικά παιχνίδια με τις υποκλοπές
Πολιτική
12:14 - 27 Μαρ 2026

Φλωρίδης: Με ταυτοποίηση η είσοδος στη δίκη για τα Τέμπη - Πολιτικά παιχνίδια με τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επιμένει πως με τη σωστή οργάνωση η αίθουσα στη Λάρισα πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών.

«Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών - που είναι και συνήγοροι - που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Είχαμε συνεχείς μηνύσεις και αιτιάσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα δικαστικά συμβούλια, άρα η ανάκριση πήγαινε πίσω».

Ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης, ο υπουργός διαβεβαίωσε εκ νέου πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι απολύτως κατάλληλος. «Η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν - όπως το Εφετείο - έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο να πραγματοποιηθεί δίκη υπό τέτοιες συνθήκες, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως η δήλωση έγινε επειδή δεν υπήρχε γνώση των στοιχείων. «Δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», ήταν το σύντομο σχόλιό του.

Πολιτικό παιχνίδι

Εκτός από πολιτικό παιχνίδι στα Τέμπη, ο κ. Φλωρίδης έδωσε την ίδια εξήγηση και για τις εξελίξεις σχετικά με τις υποκλοπές.

Παρά τις τελευταίες αποκαλύψεις υποστήριξε πως δεν υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση και πως απλώς η αντιπολίτευση προσπαθεί να παίξει πολιτικά παιχνίδια για να προκαλέσει αποσταθεροποίηση.

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Είπε πως θέση του είναι «να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνά της», ενώ για τα σενάρια πρόωρων εκλογών είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο.



Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 12:17
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