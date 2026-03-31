Ο Τραμπ προειδοποιεί: Θα χτυπήσουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα (30/3) ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία εκεχειρίας, αλλά και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από «υπερβολικές, μη ρεαλιστικές και παράλογες απαιτήσεις».

Ο Λευκός Οίκος υπαινίχθηκε επίσης ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καλέσει τους Άραβες ηγέτες να καλύψουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν.

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Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ σκέφτεται μια στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή του ουρανίου του Ιράν, που απειλεί με διόδια εκατομμυρίων για τις διελεύσεις από το Ορμούζ.

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