Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική επιχείρηση για την απομάκρυνση του ουρανίου του Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει μια στρατιωτική επιχείρηση για την απομάκρυνση σχεδόν 1.000 λιβρών ουρανίου από το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους — μια σύνθετη και επικίνδυνη αποστολή που πιθανότατα θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων εντός της χώρας για ημέρες ή και περισσότερο.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα δώσει τη σχετική εντολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι στη Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι εξετάζει τους κινδύνους για τα αμερικανικά στρατεύματα. Ωστόσο, παραμένει γενικά ανοιχτός στην ιδέα, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει στον βασικό του στόχο: να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης ενθαρρύνει τους συμβούλους του να πιέσουν το Ιράν να συμφωνήσει να παραδώσει το υλικό ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τη σκέψη του. Έχει καταστήσει σαφές σε συνομιλίες με πολιτικούς συμμάχους ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να διατηρήσουν το υλικό και έχει συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάσχεσής του με τη βία, αν το Ιράν δεν το παραδώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν λειτουργήσει ως διαμεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές ώστε να δώσει στον αρχιστράτηγο τη μέγιστη ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. Το Πεντάγωνο δεν σχολίασε, ενώ εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αρνήθηκε επίσης να τοποθετηθεί.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν πρέπει να κάνει ό,τι απαιτούν οι ΗΠΑ, αλλιώς «δεν θα έχει χώρα». Αναφερόμενος στο ουράνιο του Ιράν, είπε: «Θα μας δώσουν την πυρηνική σκόνη».

Πριν από τις αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ τον Ιούνιο του περασμένου έτους, το Ιράν εκτιμάται ότι διέθετε περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% και σχεδόν 200 κιλά υλικού στο 20%, το οποίο μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ουράνιο βαθμού όπλου (90%).

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, έχει δηλώσει ότι το ουράνιο βρίσκεται κυρίως σε δύο από τις τρεις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν: σε υπόγεια σήραγγα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν και σε αποθήκη στη Νατάνζ. Οι Ιρανοί διαθέτουν φυγοκεντρητές για εμπλουτισμό και τη δυνατότητα δημιουργίας νέας υπόγειας εγκατάστασης, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο πρόεδρος και ορισμένοι σύμμαχοί του έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν την άποψη ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στοχευμένη επιχείρηση κατάσχεσης χωρίς σημαντική επιμήκυνση του πολέμου, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να ολοκληρώσουν τη σύγκρουση έως τα μέσα Απριλίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι δεν επιθυμεί έναν παρατεταμένο πόλεμο. Ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του θέλουν να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα, όπως οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς.

Περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση

Οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσχεσης του ουρανίου με τη βία θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη, σύμφωνα με πρώην στρατιωτικούς και ειδικούς, και θα συγκαταλεγόταν στις πιο απαιτητικές αποστολές που θα μπορούσε να διατάξει ο Τραμπ. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν και να παρατείνει τον πόλεμο πέρα από το χρονικό πλαίσιο των 4–6 εβδομάδων που έχει αναφέρει δημοσίως η ομάδα του Τραμπ.

Ομάδες αμερικανικών δυνάμεων θα έπρεπε να μεταφερθούν αεροπορικώς στις εγκαταστάσεις, πιθανότατα υπό πυρά από ιρανικούς πυραύλους εδάφους-αέρος και drones. Μόλις φτάσουν, μάχιμες μονάδες θα εξασφάλιζαν την περιοχή, ώστε μηχανικοί με εξοπλισμό εκσκαφής να ερευνήσουν τα συντρίμμια και να εντοπίσουν νάρκες ή παγίδες.

Η απομάκρυνση του υλικού θα απαιτούσε πιθανότατα ειδική ομάδα επιχειρήσεων εκπαιδευμένη στη διαχείριση ραδιενεργών υλικών σε εμπόλεμη ζώνη. Το ουράνιο βρίσκεται πιθανόν σε 40 έως 50 ειδικούς κυλίνδρους, παρόμοιους με φιάλες κατάδυσης, οι οποίοι θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε ειδικά δοχεία μεταφοράς για ασφάλεια. Αυτό θα απαιτούσε αρκετά φορτηγά.

Ελλείψει διαθέσιμου αεροδρομίου, θα έπρεπε να δημιουργηθεί πρόχειρος διάδρομος για τη μεταφορά εξοπλισμού και την απομάκρυνση του υλικού. Η επιχείρηση θα διαρκούσε ημέρες ή και μία εβδομάδα.

«Δεν πρόκειται για μια γρήγορη επιχείρηση “μπες-βγες”», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Τζόζεφ Βότελ.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποφύγουν μια τόσο επικίνδυνη επιχείρηση αν το Ιράν συμφωνούσε να παραδώσει το ουράνιο στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει εμπλουτισμένο ουράνιο ειρηνικά από άλλες χώρες, όπως στο Καζακστάν το 1994 (Project Sapphire) και στη Γεωργία το 1998.

Ο Τραμπ δεν έχει δηλώσει δημόσια αν θα δώσει εντολή για την επιχείρηση. Ωστόσο, προέτρεψε τους υποστηρικτές του να παρακολουθήσουν εκπομπή όπου σχολιαστής υποστήριξε ότι πρέπει «να πάρει το ουράνιο».

Την τελευταία εβδομάδα, ο Τραμπ έχει επιδιώξει διπλωματική λύση, καλώντας το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς χερσαίες δυνάμεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν δεν εμπλουτίζει αυτή τη στιγμή ουράνιο, αλλά θα χρειαζόταν να το φτάσει σε επίπεδο όπλου και να κατασκευάσει κεφαλή για να γίνει πυρηνική δύναμη. Δεν διαθέτει επίσης διηπειρωτικούς πυραύλους, αλλά θα μπορούσε να αποκτήσει έως το 2035.

Κατάληψη στρατηγικών σημείων

Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ο Τραμπ ενημερώνεται για τις προκλήσεις της επιχείρησης. Ο στρατός εξετάζει επίσης εναλλακτικά σχέδια, όπως την ανάπτυξη πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών για κατάληψη στρατηγικών σημείων.

Το Πεντάγωνο διαθέτει ήδη πολλά από τα απαραίτητα μέσα στην περιοχή και εξετάζει την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ελπίζει το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο, αλλά τόνισε ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές:

«Ο πρόεδρος παραμένει επικεντρωμένος στις πυρηνικές δυνατότητες. Έχουμε μια σειρά επιλογών», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θα αποκαλύψω ποτέ πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε, αλλά έχουμε επιλογές».