Γαλλία: Άλμα του πληθωρισμού με «καύσιμο» την ενέργεια – Η μεγαλύτερη άνοδος στο 18μηνο

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρουσίασε επιτάχυνση, με βασικό παράγοντα την άνοδο στις τιμές της ενέργειας που συνδέεται με την πολεμική ένταση στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 1,1% τον Φεβρουάριο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2024.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιβάρυνση από την ενέργεια, καθώς το σχετικό κόστος ενισχύθηκε κατά 7,3%, εξέλιξη που αποδίδεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως προκύπτει από στοιχεία του Insee. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι πιέσεις αυτές έχουν διαχυθεί ευρέως στην υπόλοιπη οικονομία. Ενδεικτικά, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες κατέγραψε μικρή άνοδο στο 1,7%, ενώ οι τιμές των μεταποιημένων αγαθών υποχώρησαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή έκθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα, το Insee κατέγραψε ότι οι προσδοκίες των γαλλικών νοικοκυριών για τον πληθωρισμό διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Την ίδια ώρα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα, ενισχύονται οι φόβοι για ευρύτερη άνοδο των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει διαμηνύσει ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά, προσαρμόζοντας τη νομισματική της πολιτική ανάλογα με τις εξελίξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, επεσήμανε τη Δευτέρα ότι, παρότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε ετοιμότητα να παρέμβει, είναι ακόμη πρόωρο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.