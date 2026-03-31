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Ισραηλινά πλήγματα στα βόρεια προάστια της Βηρυτού
Ειδήσεις
20:48 - 31 Μαρ 2026

Ισραηλινά πλήγματα στα βόρεια προάστια της Βηρυτού

Reporter.gr Newsroom
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Ένα συγκρότητμα κατοικιών στα βόρεια προάστια της Βηρυτού χτυπήθηκε σήμερα (31/3) από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA/ΑΝΙ).

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «διαμέρισμα στο ισόγειο ενός κτιρίου στη Μανσουρία βρέθηκε στο στόχαστρο εχθρικής επιδρομής». Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά είδαν να υψώνεται στον ουρανό μια στήλη καπνού.

Το προάστιο Μανσουρία, που κατοικείται κυρίως από Χριστιανούς, μέχρι σήμερα δεν είχε αποτελέσει στόχο των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τις 2 Μαρτίου. Επιπλέον, δεν είχε δοθεί καμία ειδοποίηση από τις IDF για εκκένωση της περιοχής πριν από το πλήγμα.

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