Καλαφάτης: Κρίσιμη η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων σε αναδυόμενες τεχνολογίες

«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην πρώτη Στρατηγική Θεωρήσεων της Ε.Ε. (Visa Strategy) διότι πιστεύουμε πως δημιουργεί ισχυρό πλαίσιο για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων σε κρίσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη σήμερα διαδικτυακά στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, με θέμα: “Από την Ερευνητική Αριστεία στην Παγκόσμια Κλιμάκωση: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες καινοτομίας της Ευρώπης».

Μιλώντας για τα κύρια εμπόδια που παραμένουν στη διασυνοριακή ανάπτυξη των καινοτόμων εταιρειών ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι: “Είναι αλήθεια ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διοικητικά βάρη και περιορισμούς χρηματοδότησης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση”. Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: “Μολονότι η απλούστευση των διαδικασιών παραμένει μια σύνθετη πρόκληση, αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση -ιδίως για νέους επιστήμονες και νεοσύστατες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε. και ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα”.

“Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 10ου Προγράμματος-Πλαισίου (FP10) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας (ECF)”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “η απλούστευση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύουμε”, ανέφερε, “ότι και τα δύο νομοθετικά κείμενα θα πρέπει να προβλέπουν απλούστερες, πιο παραγωγικές και αποδοτικές διαδικασίες”.

Για τον τρόπο της σύνδεσης μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: “Η γεφύρωση του χάσματος από την έρευνα στην εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων απαιτεί την εφαρμογή μηχανισμών προμηθειών από τους δημόσιους φορείς με συμβάσεις βασισμένες σε ορόσημα για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να ενεργούν ως «πρώτοι πελάτες» για τα πρωτότυπα”.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Η ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια είναι απαραίτητη. Εξίσου σημαντική είναι και η καλλιέργεια νοοτροπίας ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου στην αγορά και τη βιομηχανία, υποστηριζόμενη από ευέλικτα επιχειρηματικά κεφάλαια που διευκολύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις”. Επιπρόσθετα τόνισε ότι: “είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα υποστήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις σε ευέλικτο νομικό πλαίσιο, που θα τους επιτρέπει να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε ερευνητικά αποτελέσματα”.

Μιλώντας για τον τρόπο που τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να συνεργασθούν για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών για την ανάπτυξη πρωτοποριακής καινοτομίας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης χαιρέτισε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει την Ε.Ε. έναν ελκυστικό προορισμό παγκόσμιας κλάσης για ερευνητές και καινοτόμους. “Θα πρέπει να εστιάσουμε σε προσπάθειες που επικεντρώνονται στην προσφορά ανταγωνιστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, καθώς και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης”, τόνισε και πρόσθεσε ότι: “Σε αυτό το πλαίσιο, η άρση των υφιστάμενων εμποδίων είναι επείγουσα -τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε εθνικό επίπεδο- ιδίως για να εξασφαλιστούν ισχυρά κίνητρα για να παραμείνουν στην Ευρώπη και να μην μετεγκατασταθούν αλλού”.

“Επιπλέον, η αντιμετώπιση των διασυνοριακών διοικητικών βαρών θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση και την προσέλκυση επιστημόνων και ερευνητών εντός της Ε.E., συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιστροφή του brain drain και στην επίτευξη του brain gain”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.