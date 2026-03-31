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Ύπατη Αρμοστεία: Η θανατική ποινή σε κατοίκους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί έγκλημα πολέμου
Ειδήσεις
20:23 - 31 Μαρ 2026

Ύπατη Αρμοστεία: Η θανατική ποινή σε κατοίκους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί έγκλημα πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε το νέο ισραηλινό νόμο, που θεσπίζει την «θανατική ποινή για τρομοκρατικές ενέργειες» με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται αποκλειστικά στους Παλαιστίνιους, ως «έγκλημα πολέμου».

Όπως επισημαίνει ο Τουρκ σε ανακοίνωσή του, η εφαρμογή ενός τέτοιου διακριτικού νόμου συνιστά «επιπλέον και ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Συγκεκριμένα, η εκτέλεση της θανατικής ποινής σε κατοίκους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί έγκλημα πολέμου, τονίζει.

Ο Ύπατος Αρμοστής κάλεσε το Ισραήλ να καταργήσει τον επίμαχο νόμο, ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική εκτέλεση της ποινής με απαγχονισμό για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

«Ο νόμος εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, εισάγει βαθειά διακρίσεις και πρέπει να ακυρωθεί άμεσα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Τουρκ υπογράμμισε ότι η νομοθεσία, που εγκρίθηκε τη Δευτέρα από την Κνεσέτ, έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ, καθώς δεν προβλέπει δυνατότητα απονομής χάρης και καθορίζει ότι η ποινή πρέπει να εκτελείται εντός 90 ημερών από την καταδίκη.

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