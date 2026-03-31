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Τραμπ και Πεζεσκιάν στρώνουν το έδαφος για το τέλος του πολέμου - «Πάρτι» στις αγορές
Ειδήσεις
21:08 - 31 Μαρ 2026

Τραμπ και Πεζεσκιάν στρώνουν το έδαφος για το τέλος του πολέμου - «Πάρτι» στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Μία σειρά από δηλώσεις αξιωματούχων τόσο από την αμερικανική, όσο και από την ιρανική πλευρά δημιουργούν την αίσθηση ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει σύντομα. «Δεν θα μείνουμε για πολύ ακόμη στο Ιράν», δήλωσε την Τρίτη (31/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, είπε πως «είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε τον πόλεμο, αλλά θέλουμε εγγυήσεις». Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε από τη μεριά του πως οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο με αμείωτη ένταση και οι συνθήκες στη Βυρητό είναι τραγικές.

Ο Τραμπ, πάντως, φαίνεται να αναζητά απεμπλοκή και δήλωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν πιθανότατα θα τελειώσει σύντομα. Επιβεβαίωσε μάλιστα πληροφορίες της Wall Street Journal πως οι ΗΠΑ μπορεί να αποχωρήσουν χωρίς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι άλλες χώρες μπορούν να ανοίξουν ξανά μόνες τους τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε στο NATO λέγοντας ότι «όλοι τους είναι απαίσιοι, να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο, δεν υπάρχει απειλή στα Στενά».

Πεζεσκιάν: Είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε τον πόλεμο, αλλά θέλουμε εγγυήσεις

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η δήλωση αυτή κάνει το γύρο του κόσμου και δημιούργησε μεγάλη αισιοδοξία στις αγορές με άνοδο άνω του 3% στον Nasdaq.

Βέβαια, ο Πεζεσκιάν δεν είναι στο κέντρο των αποφάσεων του καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν παύει να είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις παραπάνω δηλώσεις Τραμπ, η τοποθέτησή του έχει μεγαλύτερη αξία.

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές»

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι οι επόμενες ημέρες της σύγκρουσης θα είναι καθοριστικές και ότι ο αριθμός των βλημάτων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όλα τα παραπάνω τροφοδότησαν ένα κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές παγκοσμίως, με άνοδο των μετοχών της Wall Street. Ο δείκτης Nasdaq ηγήθηκε με άνοδο άνω του 3%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow σημείωσε άνοδο 2%, περίπου 900 μονάδες. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου.

Οι επενδυτές φάνηκαν έτσι να καλωσορίζουν τη στάση του Τραμπ ως ένδειξη ότι η τρέχουσα φάση του πολέμου θα τερματιστεί σύντομα. Ωστόσο, η πορεία της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις της στις παγκόσμιες αγορές δεν είναι καθόλου βέβαιες.

Άλλωστε, ο πρώτος μήνας του πολέμου στο Ιράν έχει σημαδευτεί από αντιφατικά μηνύματα, ιδιαίτερα εκ μέρους του προέδρου Τραμπ, ενώ το Ισραήλ δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης και ενδεχομένως να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Ωστόσο, οι αγορές και φυσικά οι πολίτες έχουν ανάγκη να πιστέψουν πως ανοίγει ένας δρόμος ελπίδας και ειρήνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 21:16
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