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Κόστα σε Πεζεσκιάν: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση - Κρίσιμη η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
15:59 - 31 Μαρ 2026

Κόστα σε Πεζεσκιάν: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση - Κρίσιμη η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης και επίδειξη αυτοσυγκράτησης.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κόστα κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει «τις απαράδεκτες επιθέσεις κατά χωρών της περιοχής», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την εκτόνωση της κρίσης και την αντιμετώπιση των ευρύτερων ζητημάτων ασφάλειας που σχετίζονται με το Ιράν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει: «Η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σήμερα, σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, για την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο. Η απώλεια αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αθώων παιδιών στο σχολείο Μινάμπ, είναι βαθιά λυπηρή.

Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να συνεργαστεί στο διπλωματικό πεδίο, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και για μια βιώσιμη λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν».

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