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Ρωσία: Τεράστια δημοσιονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
13:13 - 07 Απρ 2026

Ρωσία: Τεράστια δημοσιονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία αποκομίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές εμπορευμάτων της λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/4) το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.        

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, τα έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. «Η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος από το νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ματίας Σεπ, στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η χώρα ωφελείται από τις αυξημένες παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, καθώς καταφέρνει να χρησιμοποιεί εναλλακτικές οδούς εξαγωγής. Όπως τόνισε ο Σεπ από τη Μόσχα, αυτή η κατάσταση μπορεί «να αποφέρει στη Ρωσία ένα απροσδόκητο κέρδος ιστορικής κλίμακας».

Με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, η Ρωσία μπορεί να αναμένει ετήσια αύξηση εσόδων κατά 71,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της. Η τιμή του αργού Brent για παράδοση τον Ιούνιο αυξήθηκε στα 111 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 40 δολαρίων σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Να σημειωθεί ότι ο ρωσικός προϋπολογισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ στον ισχύοντα προϋπολογισμό η τιμή του βαρελιού είχε προβλεφθεί στα 59 δολάρια. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, η Ρωσία εμφάνιζε δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν κάτω από το προβλεπόμενο επίπεδο.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι, με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η Μόσχα μπορεί να αποκομίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια πρόσθετα έσοδα ετησίως μόνο από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επισημαίνεται ότι η Ρωσία αξιοποιεί τα έσοδα αυτά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα ελπίζει σε άρση των δυτικών κυρώσεων. Κάποιοι κύκλοι στη Μόσχα μιλούν ήδη για σενάριο τιμής πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, μια τέτοια αύξηση θα απέφερε 350,4 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 247 δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός.

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