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Επιτροπή Δεοντολογίας: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
12:53 - 07 Απρ 2026

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε το αίτημα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της πλειοψηφίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την άρση ασυλίας και των 11 βουλευτών, σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 9 από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις στην επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα. Παρόντες στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, βρέθηκαν μόνο οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Πρόκειται για τους βουλευτές:

Την τελική απόφαση αναμένεται να λάβει η Ολομέλεια της βουλής σε ειδική συνεδρίαση μετά το Πάσχα. Η απόφαση θα ληφθεί με σχετική ονομαστική ψηφοφορία. Για την άρση της ασυλίας αρκεί η απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 12:54
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