Τουρκία: Νέες κατηγορίες σε βάρος του Ιμάμογλου

Αντιμέτωπος με δίκη που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου για υποθέσεις που σχετίζονται με διαφθορά -κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει- ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με νέα δικαστική έρευνα. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με αφορμή δηλώσεις που έκανε την παραμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο που λειτουργεί εντός των φυλακών στο Σιλιβρί, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπου κρατείται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ο Ιμάμογλου υποστήριξε: «Στην υπόθεση αυτή υπάρχει μία και μοναδική εγκληματική οργάνωση και αυτή είναι το ίδιο το κατηγορητήριο».

Σε ανακοίνωσή της το πρωί, η εισαγγελία γνωστοποίησε ότι ξεκινά νέα έρευνα εις βάρος του, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει ήδη τον κίνδυνο επιβολής εξαιρετικά βαριάς ποινής, που μπορεί να φτάσει έως και τα 2.430 χρόνια φυλάκισης, για το αδίκημα της προσβολής δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025 και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση την ίδια ημέρα που το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), τον όρισε ως υποψήφιο για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Θεωρείται μάλιστα ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και από τους επικρατέστερους για μια ενδεχόμενη εκλογική νίκη.

Η τουρκική δικαιοσύνη τον κατηγορεί ότι ηγήθηκε ενός εκτεταμένου και πολυσύνθετου δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται στο κατηγορητήριο ως «πολυπλόκαμο».

Συνολικά 107 άτομα κατηγορούνται στην ίδια υπόθεση και, αν και αρχικά είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τον Ιμάμογλου να αποτελεί το βασικό κατηγορούμενο.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή (3/4), 18 από τους κατηγορούμενους -μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του γραφείου του δημάρχου- αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, χωρίς ωστόσο να αρθούν οι κατηγορίες που τους βαρύνουν.