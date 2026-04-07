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Τραμπ: Σήμερα θα αφανιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός – Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το νησί Καργκ
Ειδήσεις
15:52 - 07 Απρ 2026

Τραμπ: Σήμερα θα αφανιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός – Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το νησί Καργκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, πως «θα αφανιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός» εάν η Τεχεράνη δεν απαντήσει θετικά στις αξιώσεις του.  

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε και δεν θα ξαναδημιουργηθεί ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Σημείωσε, μάλιστα, ότι «ίσως συμβεί κάτι επαναστατικό», λόγω των δολοφονιών πολλών Ιρανών ηγετών, τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ως «αλλαγή καθεστώτος».

«Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιδρομές σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Καργκ, όπως είπαν στη WSJ δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Κι όλα αυτά ενώ μετράει ο χρόνος αντίστροφα για να λήξει η προθεσμία Τραμπ στο Ιράν, μετά το πέρας της οποίας είτε η Τεχεράνη θα δεχτεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με βομβαρδισμό μεγάλης κλίμακας που θα πλήξει – σύμφωνα με τις απειλές Τραμπ – τις υποδομές της χώρας, από γέφυρες μέχρι εργοστάσια ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές συνεχίζουν την προσπάθεια για πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά έχουν σημειωθεί λίγα αποτελέσματα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Από την άλλη, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα προβούν σε αντίποινα που θα ξεπεράσουν τα όρια της Μέσης Ανατολής και θα στερήσουν από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερβούν τις «κόκκινες γραμμές», σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Προ ολίγου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι αεράμυνές της αναχαίτισαν 18 drones μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός λαμβάνει μέτρα προετοιμασίας για πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αισιόδοξος ο Βανς κόντρα στις απειλές Τραμπ

Παρ’ όλα αυτά, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντ. Βανς εξέφρασε νωρίτερα την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το Ιράν μέχρι τη λήξη του τελεσιγράφου.

Ο ίδιος δήλωσε, ακόμη, ότι οι ΗΠΑ έχουν εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς τους στόχους – δηλώσεις οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις απειλές Τραμπ.

Συνεχίζει να «τρέχει» το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο βγαίνει για μία ακόμη φορά «κερδισμένο» εν μέσω του χάους που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, των αντιφατικών δηλώσεων που έρχονται από τις ΗΠΑ και της οξείας πολεμικής ρητορικής.

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, το Brent «παίζει» κοντά στα 110,30 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό πέριξ των 114,65 δολαρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 16:18
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