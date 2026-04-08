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Πληροφορίες για ισραηλινό πλήγμα στο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ
Ειδήσεις
16:42 - 08 Απρ 2026

Πληροφορίες για ισραηλινό πλήγμα στο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ

Reporter.gr Newsroom
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Πληροφορίες διαρρέουν τη Μεγάλη Τετάρτη ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε το κρησφύγετο του Ναΐμ Κασέμ, αρχηγού της οργάνωσης Χεζμπολάχ.  

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαρροές, οι IDF κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής το Λίβανο έπληξαν το κρησφύγετο του Κασέμ, ωστόσο ο ίδιο κατά πάσα πιθανότητα δεν βρισκόταν σε αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο Κασέμ ήταν ένας από τους στόχους των επιδρομών, ωστόσο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο στοχοποίησαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Ισραήλ, οι μάχες κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα, καθώς, όπως δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Λίβανος δεν εμπίπτει στη συμφωνία.

Παρ’ όλα αυτά, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπαυσε πυρ στο βόρειο Ισραήλ και κατά των ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο, σεβόμενη την εκεχειρία.

Μάλιστα, βουλευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης τόνισε ότι το Ισραήλ θα πρέπει, επίσης, να τηρήσει την εκεχειρία διαφορετικά η συμφωνία θα καταρρεύσει.

Παρ’ όλα αυτά, ο συνταγματάρχης των IDF Αβιχάι Αντραΐ – ο οποίος έχει ήδη κοινοποιήσει τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ – δήλωσε: «Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο, όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός».

Να σημειωθεί πως η στάση του Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με όσα είπε νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, που δήλωσε ότι η κατάπαυση πυρός θα περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΜΑ, τα ξημερώματα (παρά την εκεχειρία) οι IDF χτύπησαν στόχους στον Νότιο Λίβανο.

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