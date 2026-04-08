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Κοινή δήλωση ευρωπαίων ηγετών και Καναδά για την εκεχειρία: Ζητούν γρήγορο τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
17:00 - 08 Απρ 2026

Κοινή δήλωση ευρωπαίων ηγετών και Καναδά για την εκεχειρία: Ζητούν γρήγορο τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Στην κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών και του Καναδά για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ελλάδας και του Καναδά, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία χαιρετίζουν την κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι υπογράφοντες τη δήλωση ευχαριστούν το Πακιστάνκαι όλους τους εταίρους που συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας και τονίζουν ότι ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η άμεση διαπραγμάτευση μιας γρήγορης και διαρκούς λήξης του πολέμου, αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα.

Πιο αναλυτικά η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών και του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ αναφέρει: «Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων. Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους».

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