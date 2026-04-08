Το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσει το Μεγάλο Σάββατο (11/4) στο Πακιστάν, με την αμερικανική πλευρά να αποκαλύπτει τη σύνθεση της διαπραγματευτικής της ομάδας.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το βράδυ της Τρίτης, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι θα συνεχίσουν τον διάλογο για το ζήτημα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ίδια, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος θα μεταβεί στο Πακιστάν για την έναρξη των συνομιλιών. Στην ομάδα θα συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι ο Βανς είχε εξαρχής ενεργό και σημαντικό ρόλο στο ζήτημα του Ιράν, ενώ αποκάλυψε ότι έχουν προηγηθεί και επαφές υψηλού επιπέδου με την Κίνα.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Αναφερόμενη στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον καταγράφει αύξηση στη διέλευση πλοίων μετά τη συμφωνία.