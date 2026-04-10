Στάρμερ κατά Πούτιν και Τραμπ: «Αγανακτισμένος» με τις αυξομειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας

Οργή για τις αυξομειώσεις των λογαριασμών ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τις οποίες απέδωσε σε διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα στις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Σε συνέντευξή του στο ITV, ο Στάρμερ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Βρετανίας. Παράλληλα, η αναφορά του στον Ρώσο και τον Αμερικανό πρόεδρο στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός αποφεύγει συνήθως την ευθεία κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο Στάρμερ διαφοροποιήθηκε από την Ουάσιγκτον στο ζήτημα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς τες «λανθασμένες» και τονίζοντας ότι «δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν». Η στάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντάσεων στις σχέσεις Λονδίνου–Ουάσιγκτον, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιβαρύνει το διπλωματικό κλίμα, με τον Τραμπ να αντιδρά στην απροθυμία του Στάρμερ να εμπλακεί πιο ενεργά στη σύγκρουση.

Στήριξη στο Κατάρ και πίεση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ είχε επαφές στη Μανάμα με τον βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα και τον διάδοχο και πρωθυπουργό Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα. Στις συνομιλίες του καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους συμμάχους στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας ως βάση για μια διαρκή ειρήνη.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, κατά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι, ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν. Εκεί εξέφρασε την αλληλεγγύη του για τα θύματα των επιθέσεων και τα συλλυπητήριά του, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η στόχευση πολιτικών υποδομών είναι αδικαιολόγητη.

Κοινός άξονας των επαφών του Βρετανού πρωθυπουργού αποτέλεσε η ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η ομαλή ροή εμπορευμάτων, με στόχο τη σταθερότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στην ενίσχυση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με τις χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της καινοτομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Ο Στάρμερ συνεχίζει τις επαφές του στην περιοχή, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και τη διατήρηση της εκεχειρίας.