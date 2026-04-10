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Καταρρέει το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ: Πτώση 10,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025
Ειδήσεις
21:30 - 10 Απρ 2026

Καταρρέει το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ: Πτώση 10,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το καταναλωτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε νέα ιστορική πτώση τον Απρίλιο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στις 47,6 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 10,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Αντίστοιχα, τόσο οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες όσο και οι προσδοκίες για το μέλλον παρουσίασαν έντονες μηνιαίες μειώσεις.

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές προσδοκίες αυξήθηκαν αισθητά, με τους καταναλωτές να προβλέπουν άνοδο τιμών κατά 4,8% μέσα στον επόμενο χρόνο – το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2025 οι αντίστοιχες προσδοκίες είχαν εκτιναχθεί στο 6,5%, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της έρευνας, Τζοάν Σου, πολλοί καταναλωτές αποδίδουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στη σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε πριν από την εκεχειρία της 7ης Απριλίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν κυρίως την εικόνα του Μαρτίου.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι προσδοκίες ενδέχεται να βελτιωθούν εφόσον αποκλιμακωθούν οι διαταραχές στην προσφορά και σταθεροποιηθούν οι τιμές των καυσίμων.

Η έρευνα έρχεται σε συνέχεια των στοιχείων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, οδηγώντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,3%, με βασικό μοχλό την άνοδο των τιμών ενέργειας. Οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Τέλος, οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες (πενταετίας) αυξήθηκαν στο 3,4%, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε μηνιαία βάση, αν και παραμένουν χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι.

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