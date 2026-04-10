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Χάρις για το 2028: «Το σκέφτομαι» – Φουντώνουν τα σενάρια επιστροφής στη μάχη του Λευκού Οίκου
Ειδήσεις
22:06 - 10 Απρ 2026

Χάρις για το 2028: «Το σκέφτομαι» – Φουντώνουν τα σενάρια επιστροφής στη μάχη του Λευκού Οίκου

Reporter.gr Newsroom
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Η Κάμαλα Χάρις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των ΗΠΑ το 2028, δηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά μια τέτοια προοπτική. Μιλώντας τη Μεγάλη Παρασκευή σε ακτιβιστές της αφροαμερικανικής κοινότητας, απάντησε με το χαρακτηριστικό «ίσως, το σκέφτομαι» όταν ρωτήθηκε ευθέως για πιθανή υποψηφιότητά της.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δηλώσεις της έγιναν στο ετήσιο συνέδριο του National Action Network, όπου έδωσαν το «παρών» αρκετοί πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στήριξή τους στους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, μια κρίσιμη εκλογική βάση για το κόμμα.

Αν και η επόμενη προεκλογική περίοδος δεν αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το συγκεκριμένο συνέδριο ανέδειξε τον έντονο ανταγωνισμό που ήδη διαμορφώνεται, με πολλούς υποψήφιους να διεκδικούν θέση σε μια αναμέτρηση που προμηνύεται πολυπληθής.

Προς το παρόν, δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο σαφές φαβορί. Ωστόσο, η Χάρις, η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών το 2024, ξεχώρισε για την υποδοχή που έλαβε, καθώς ήταν η μόνη που απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα όρθιου κοινού και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για το 2028.

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