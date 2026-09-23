Πρώτο δημοσκοπικό καμπανάκι για τον Βανς ενόψει της προεδρικής κούρσας του 2028

Περισσότερα από δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ, οι πρώτες δημοσκοπήσεις για πιθανές μονομαχίες δείχνουν τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να βρίσκεται πίσω από τέσσερις πιθανούς υποψηφίους των Δημοκρατικών, ενώ απέναντι σε μία ακόμη υποψήφια διατηρεί προβάδισμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρείται ένα από τα κορυφαία φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, βάσει της 22ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη εκλογή στην προεδρία.

Κανένας υποψήφιος δεν έχει μέχρι σήμερα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ωστόσο, οι πρώτες μετρήσεις καταγράφουν ήδη τις πιθανές ισορροπίες ενόψει μιας αναμέτρησης που αναμένεται να διαμορφωθεί σημαντικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων που καταγράφει το Race to the WH και αναμεταδίδει το newsweek ο πρώην υπουργός Μεταφορών και πρώην δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ, Πιτ Μπούτιτζετζ, προηγείται του Βανς με 48,5% έναντι 43,9%.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε πιθανή αναμέτρηση με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ. Ο Όσοφ συγκεντρώνει 48,5%, έναντι 44,1% του Βανς.

Ο Όσοφ, πάντως, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Η Κάμαλα Χάρις και ο Γκάβιν Νιούσομ

Στην ίδια βάση δεδομένων, η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις προηγείται του Βανς με 48,3% έναντι 44,4%.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ καταγράφει μικρότερο προβάδισμα, με 45,5% έναντι 43,6% του Βανς.

Η μόνη από τις Δημοκρατικές προσωπικότητες που εξετάζονται σε αυτές τις μετρήσεις και βρίσκεται πίσω από τον Βανς είναι η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Βανς συγκεντρώνει 44,9%, έναντι 42% της Οκάσιο-Κορτέζ.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει, ωστόσο, να αντιμετωπίζονται ως μια πολύ πρώιμη καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών. Η προεδρική εκλογή του 2028 απέχει ακόμη περισσότερο από δύο χρόνια και το πεδίο των υποψηφίων παραμένει ανοιχτό.

Ο Μπούτιτζετζ εμφανίζεται ισχυρός στις πρώτες μετρήσεις

Ο Πιτ Μπούτιτζετζ εμφανίζεται να καταγράφει το μεγαλύτερο προβάδισμα απέναντι στον Βανς μεταξύ των Δημοκρατικών που έχουν δοκιμαστεί.

Σε δημοσκόπηση της Emerson, η διαφορά υπέρ του Μπούτιτζετζ ανέρχεται σε πέντε μονάδες, ενώ περίπου 8% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Τότε, στην ίδια δημοσκοπική εταιρεία, ο Βανς προηγούνταν οριακά του Μπούτιτζετζ, με 44% έναντι 43%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων έφτανε το 13%.

Παράλληλα, ο Μπούτιτζετζ εμφανίζεται ψηλά και στις μετρήσεις για την εσωκομματική κούρσα των Δημοκρατικών.

Σε δημοσκόπηση της Emerson τον Ιούλιο συγκέντρωνε 19%, ενώ έρευνα της Quantus Insights τον Αύγουστο τον κατέγραφε στο 25,7%, μπροστά από τον Όσοφ με 21,3% και την Οκάσιο-Κορτέζ με 15,3%.

Ο Όσοφ ενισχύει το εθνικό του προφίλ

Ο Τζον Όσοφ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσκοπική παρουσία τους τελευταίους μήνες.

Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια συγκεντρώνει ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα του Μπούτιτζετζ στις υποθετικές αναμετρήσεις με τον Βανς, ενώ προηγείται επίσης του Μάρκο Ρούμπιο σε αντίστοιχη μέτρηση.

Στην έρευνα της Quantus Insights τον Αύγουστο, ο Όσοφ συγκέντρωνε 21,3% μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεταξύ εκείνων που δήλωναν πως «κλίνουν» προς τους Δημοκρατικούς, χωρίς να έχουν αποφασίσει οριστικά, ο Όσοφ έφτανε το 33,5%.

Παρά τα δημοσκοπικά αυτά στοιχεία, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Αυτή τη στιγμή διεκδικεί την επανεκλογή του στη Γερουσία.

Η Οκάσιο-Κορτέζ απέναντι στον Βανς

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ είναι η μοναδική από τους Δημοκρατικούς που εξετάζονται και εμφανίζεται πίσω από τον Βανς στον συγκεκριμένο μέσο όρο.

Τα επιμέρους στοιχεία της Quantus παρουσιάζουν, πάντως, έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις κατηγορίες ψηφοφόρων.

Η Οκάσιο-Κορτέζ προηγείται μεταξύ των γυναικών, των ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών και των μαύρων, ισπανόφωνων και ασιατικής καταγωγής ψηφοφόρων. Ο Βανς εμφανίζεται μπροστά μεταξύ των ανδρών, των ψηφοφόρων ηλικίας 65 ετών και άνω και εκείνων χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η Οκάσιο-Κορτέζ καταγράφει επίσης προβάδισμα μεταξύ των ψηφοφόρων στις αστικές περιοχές.

Μία παλαιότερη δημοσκόπηση, του Δεκεμβρίου, είχε δώσει διαφορετική εικόνα, με την Οκάσιο-Κορτέζ να προηγείται του Βανς με 51% έναντι 49%. Η ίδια είχε σχολιάσει τότε το αποτέλεσμα μέσω του X, γράφοντας «Bloop!», ενώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είχε δηλώσει ότι θα επικρατούσε του Βανς.

Η εικόνα του Βανς στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις πιθανές αναμετρήσεις με τους Δημοκρατικούς. Ο Βανς αντιμετωπίζει και μια εξελισσόμενη εσωκομματική δυναμική στους Ρεπουμπλικανούς.

Στις δημοσκοπήσεις της Emerson, η υποστήριξή του μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων για το χρίσμα μειώθηκε από 52% τον Φεβρουάριο σε 36% τον Μάιο, όταν ο Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στο 35%.

Τον Ιούλιο, ο Βανς ανέκτησε μικρό προβάδισμα, με 39% έναντι 38% του Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ονόματα που συνδέονται με την επόμενη γενιά των Ρεπουμπλικανών, έχει πάντως δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το χρίσμα απέναντι στον Βανς.

«Αν ο Τζέι Ντι Βανς είναι υποψήφιος για την προεδρία, θα είναι ο υποψήφιός μας και θα είμαι ένας από τους πρώτους που θα τον στηρίξουν», είχε δηλώσει ο Ρούμπιο τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης κάνει κατά καιρούς αναφορές στη σχέση Βανς-Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας σε μία περίπτωση ένα πιθανό δίδυμο των δύο ως «ασταμάτητο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος θα ηγούνταν του ψηφοδελτίου.

Τι δείχνουν οι αγορές προβλέψεων

Οι αγορές προβλέψεων καταγράφουν επίσης τον Βανς ως ισχυρό όνομα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, αλλά διαφορετική εικόνα για την τελική μάχη των προεδρικών εκλογών.

Στο Kalshi, οι πιθανότητες που αποδίδονται στον Βανς για το Ρεπουμπλικανικό χρίσμα βρίσκονται υψηλότερα από εκείνες του Ρούμπιο. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Polymarket.

Στην αγορά για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο, τα ποσοστά που καταγράφονται για τον Βανς είναι χαμηλότερα: περίπου 22%-23% στο Kalshi και 20,7%-20,8% στο Polymarket, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα.

Οι συγκεκριμένες αγορές έχουν επίσης μεταβληθεί σημαντικά από το 2025. Όταν το Polymarket άνοιξε την αγορά για το 2028, τον Ιούλιο του 2025, ο Βανς καταγραφόταν στο 56% για το Ρεπουμπλικανικό χρίσμα και στο 27% για την κατάκτηση του Λευκού Οίκου.

Ένα πολιτικό σκηνικό που μπορεί να αλλάξει σημαντικά

Οι πρώτες αυτές μετρήσεις αποτυπώνουν ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να προηγούνται στις μετρήσεις για την πρόθεση ψήφου στις εκλογές για το Κογκρέσο στις έρευνες της Emerson από την άνοιξη, ενώ η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κινείται, σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις, στις υψηλές 30 έως χαμηλές 40 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 μεσολαβούν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026, η εσωκομματική διαδικασία επιλογής υποψηφίων και μια σειρά πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων που μπορούν να μεταβάλουν ουσιαστικά τις σημερινές ισορροπίες.

Με άλλα λόγια, οι σημερινές δημοσκοπήσεις αποτελούν περισσότερο μια πρώιμη φωτογραφία των πιθανών συσχετισμών παρά ασφαλή ένδειξη για το πώς θα διαμορφωθεί η προεδρική αναμέτρηση του 2028.