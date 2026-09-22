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«Trump TV»: Ο Τραμπ απαντά στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών δικτύων με δικό του κανάλι
Ειδήσεις
10:58 - 22 Σεπ 2026

«Trump TV»: Ο Τραμπ απαντά στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών δικτύων με δικό του κανάλι

Reporter.gr Newsroom
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Στο μποϊκοτάζ των μεγάλων αμερικανικών δικτύων απάντησε ο Λευκός Οίκος, θέτοντας σε λειτουργία τη δική του 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία «Trump TV: The Essentials Station», μέσω της οποίας μεταδίδεται περιεχόμενο σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη δραστηριότητα της κυβέρνησής του. Η υπηρεσία συγκεντρώνει σε μία ενιαία ψηφιακή ροή τις «σημαντικότερες στιγμές» της προεδρικής δράσης.    

Αφορμή για το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας η έντονη αντίδραση μεγάλων αμερικανικών μέσων απέναντι στην απόφαση του Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο. Ειδικότερα, τα δίκτυα ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC δήλωσαν ότι θα διακόψουν την τηλεοπτική κάλυψη προεδρικών εκδηλώσεων, ως ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους.

Παράλληλα, τα τρία μέσα που «έκοψε» ο Τραμπ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την απόφαση της κυβέρνησης και επικαλούμενα, μεταξύ άλλων, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες προστασίες της ελευθερίας του Τύπου.

Όσο για τη νέα υπηρεσία του Λευκού Οίκου, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε μέσω του «Trump TV» ήταν ομιλία του Τραμπ στο Όρος Ράσμορ στις 3 Ιουλίου.

Ο αναπληρωτής βοηθός του Αμερικανού προέδρου, Κέιλαν Ντορ, περιέγραψε την υπηρεσία σε ανάρτησή του στο X ως «ζωντανή μετάδοση των κορυφαίων στιγμών της κυβέρνησης, χωρίς φίλτρα».

Ο Τραμπ βγήκε χωρίς… ήχο

Τη Δευτέρα (21/9) το CNN επρόκειτο να αναλάβει την κοινή τηλεοπτική κάλυψη της μετάβασης του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, μετά τον αποκλεισμό του χρειαζόταν να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο δίκτυο, πράγμα που δεν έγινε, αφού κανείς δεν δέχτηκε να καλύψει το κενό. Μάλιστα, τα αμερικανικά δίκτυα ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν συνολικά τη συμμετοχή τους στην pool κάλυψη.

Η απουσία τηλεοπτικού συνεργείου έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά την τελετή εγκαινίων νέου ελικοδρομίου στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ μίλησε για αρκετά λεπτά, όμως τα λόγια του δεν μπορούσαν να ακουστούν καθαρά εξαιτίας του θορύβου που προκαλούσαν οι κινητήρες του ελικοπτέρου Marine One.

Παράλληλα, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του Λευκού Οίκου παρείχε εικόνα από την εκδήλωση.

Τι είναι το Trump TV

Στην ιστοσελίδα όπου φιλοξενείται η ζωντανή μετάδοση της νέας υπηρεσίας αναφέρεται ότι το «Trump TV» θα προβάλλει κυβερνητικά βίντεο, σημαντικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και άλλα στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα της κυβέρνησης. Το περιεχόμενο θα μεταδίδεται και θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ο Λευκός Οίκος είχε προαναγγείλει τη λειτουργία της υπηρεσίας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων βίντεο που προϊδέαζαν για την επικείμενη έναρξη μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Η υπηρεσία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της αμερικανικής διοίκησης να επικοινωνεί απευθείας με το κοινό μέσω των δικών της ψηφιακών καναλιών, περιορίζοντας την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Λευκός Οίκος αποκτά τη δυνατότητα να μεταδίδει απευθείας ομιλίες, δηλώσεις, εκδηλώσεις και άλλο υλικό που θεωρεί σημαντικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση των παραδοσιακών μέσων στις προεδρικές δραστηριότητες αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 11:04
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