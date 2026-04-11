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ΗΠΑ: Εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό – Διαψεύδει το Ιράν
Ειδήσεις
20:00 - 11 Απρ 2026

ΗΠΑ: Εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό – Διαψεύδει το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το Μεγάλο Σάββατο ότι δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν την εκκαθάριση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, καθώς ορισμένα πλοία εξακολουθούν να αδυνατούν να διέλθουν από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο παρά την κατάπαυση του πυρός.  

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανακοίνωνε την έναρξη της επιχείρησης και ανέφερε ότι όλα τα ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ναρκών έχουν ήδη καταστραφεί.

Τα πλοία USS Frank E. Peterson και USS Michael Murphy «διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ και επιχείρησαν στον Αραβικό Κόλπο ως μέρος μιας ευρύτερης αποστολής για τη διασφάλιση ότι το στενό είναι πλήρως απαλαγμένο από θαλάσσιες νάρκες που είχαν ποντιστεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας διόδου και θα μοιραστούμε σύντομα αυτή την ασφαλή διαδρομή με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο ναύαρχος Brad Cooper, διοικητής της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drones, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση τις επόμενες ημέρες.

Διάψευση από Ιράν

Το Ιράν διέψευσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία πέρασαν από το Στενό, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «εξωπραγματικούς», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως εκδόθηκε προειδοποίηση προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο, πως θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών, αν διασχίσει το Στενό του Ορμούζ.

Ανώτατος αξιωματούχος του στρατού ανέφερε επίσης πως το αμερικανικό πλοίο γύρισε πίσω μετά την προειδοποίηση.

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