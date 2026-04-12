Άδοξο τέλος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Με άδεια χέρια αποχώρησε ο Βανς

«Η καλή είδηση είναι ότι μιλήσαμε σοβαρά. Η κακή είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία», δήλωσε ο Βανς, υπογραμμίζοντας πως η απαίτηση της Ουάσιγκτον για πλήρη εγκατάλειψη όχι μόνο των πυρηνικών όπλων αλλά και των δυνατοτήτων ταχείας απόκτησής τους αποτελεί «πυρήνα» της στρατηγικής του προέδρου Donald Trump. «Οι Ιρανοί επέλεξαν να μην αποδεχθούν τους όρους μας», τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό μόνο ένα «τελικό πακέτο πρότασης» προς εξέταση.

Η αποχώρηση του Βανς, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται πλέον να μετατοπίζουν το βάρος από τη διπλωματία στην πίεση επί του πεδίου, καθώς η διαπραγμάτευση δεν απέδωσε το βασικό ζητούμενο.

Από την πλευρά του Ιράν, τα κρατικά μέσα μιλούν για «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ, εστιάζοντας σε διαφωνίες γύρω από την απομάκρυνση πυρηνικών υλικών και τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Η ιρανική αντιπροσωπεία, υπό τον πρόεδρο της Βουλής Mohammad Bagher Qalibaf, προσήλθε σε κλίμα έντασης και συμβολικού πένθους, μετά τις πρόσφατες απώλειες στην ηγεσία και τον πόλεμο.

Το ναυάγιο των συνομιλιών έρχεται τη στιγμή που η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων δοκιμάζεται ήδη. Η Τεχεράνη συνεχίζει να περιορίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ —ένα κρίσιμο πέρασμα για περίπου το 20% της παγκόσμιας ενέργειας— προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές και εντείνοντας τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία. Δύο αντιτορπιλικά διέσχισαν την περιοχή με αποστολή τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, ενώ ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Brad Cooper δήλωσε ότι διαμορφώνεται «ασφαλής διάδρομος» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να διασφαλίσει τα συμφέροντά της ακόμα και χωρίς συμφωνία.

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε σκληρός: «Είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, καθαρίζουμε το Στενό», δήλωσε, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, οι ιρανικές Φρουρές της Επανάστασης προειδοποιούν για «ισχυρή απάντηση» σε οποιαδήποτε στρατιωτική διέλευση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι: διπλωματικό αδιέξοδο, στρατιωτική κινητικότητα και μια εκεχειρία που κρέμεται από μια κλωστή. Η αποχώρηση του Βανς δεν είναι απλώς το τέλος ενός γύρου συνομιλιών — είναι ένδειξη ότι η σύγκρουση εισέρχεται σε πιο αβέβαιη και δυνητικά εκρηκτική φάση.

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