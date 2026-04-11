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ΗΠΑ – Ιράν: Ολοκληρώθηκαν δύο γύροι συνομιλιών και πηγαίνουν για τρίτο – «Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
20:39 - 11 Απρ 2026

ΗΠΑ – Ιράν: Ολοκληρώθηκαν δύο γύροι συνομιλιών και πηγαίνουν για τρίτο – «Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν που στοχεύει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, μέσα στη μέρα θα ξεκινήσει και ο επόμενος, τρίτος, γύρος συζητήσεων.  

Σύμφωνα με διαρροές, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που το Ιράν έχει απεγνωσμένη ανάγκη, το Στενό του Ορμούζ και αρκετά άλλα θέματα.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν με τις αντιπροσωπείες να πραγματοποιούν ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σαχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ενεργεί ως κύριος μεσολαβητής.

Η ιρανική αντιπροσωπεία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, είχε συνομιλίες με τον Σαρίφ.

Ακολούθησε η συνάντηση του αντιπρόεδρου Βανς με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του γραφείου του Σαρίφ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά από αυτό, ακολούθησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους μέσω του διαμεσολαβητικού διαύλου του Πακιστάν, και όχι απευθείας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία του πρωθυπουργού του Πακιστάν, όπου – όπως αναφέρθηκε – σημειώθηκε κάποια πρόοδος, γεγονός που εγείρει ελπίδες αισιοδοξίας.

Πηγές προσκείμενες στους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η πρώτη φάση των διά ζώσης συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν ολοκληρώθηκε, και πλέον η αμερικανική και η ιρανική αντιπροσωπεία ανταλλάσσουν γραπτά κείμενα, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή ως προς τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, μετά τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ έλαβαν την απόφαση να αποδεσμεύσουν δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό – όπως σημειώνεται – αποτελούσε ένα από τα αιτήματα του Ιράν στο σχέδιο 10 σημείων που έχει υποβάλει.

Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, θα συνεχιστούν. Το Ιράν, από τη μεριά του, επιβεβαίωσε ότι ακολουθεί ένας ακόμη γύρος συνομιλιών αργότερα μέσα στη μέρα.

«Οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών ανταλλάζουν κείμενα» για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία, σημειώνεται ακόμη στα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ η ιρανική τηλεόραση αναφέρει ότι καταβάλλονται «οι τελευταίες προσπάθειες» για να κλείσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, σημειώνει πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν «εξωφρενικές απαιτήσεις».

«Αδιέξοδο» για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τους Financial Times δεν σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με το θέμα των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το πρακτορείο Tansmin μεταδίδει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα βασικότερα σημεία διαφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρχισε την προεργασία για την εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες, καθώς δύο αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού διεξήγαγαν επιχειρήσεις.

Την εκκίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης από τις νάρκες είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το Axios μετέδωσε ότι αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα Στενά, μία είδησή ωστόσο που η Τεχεράνη διέψευσε μέσω του πρακτορείου Tasnim που επικαλέστηκε εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό επιχείρησε να εισέλθει στο στενό, αλλά αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά από προειδοποίηση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, είχε μεταδώσει ότι ουδέποτε δόθηκε τέτοια προειδοποίηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 22:03
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