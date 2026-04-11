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Ανώνυμοι traders πόνταραν στην πτώση του πετρελαίου και κέρδισαν εκατομμύρια – Insider trading ή τύχη;
Εμπορεύματα
21:45 - 11 Απρ 2026

Ανώνυμοι traders πόνταραν στην πτώση του πετρελαίου και κέρδισαν εκατομμύρια – Insider trading ή τύχη;

Reporter.gr Newsroom
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Ενώ όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι καταναλωτές έβλεπαν τις τιμές του πετρελαίου να αγγίζουν νέα ύψη, ορισμένοι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αίθουσες του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατακόρυφα.  

Στοιχεία από το London Stock Exchange Group εγείρουν ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στα παρασκήνια της παγκόσμιας διπλωματίας και για την εσωτερική πληροφόρηση που έχουν ορισμένοι traders.

Η ανησυχία προέκυψε καθώς λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν καταγράφηκε μία «ιδιαίτερη» κίνηση.

Funds και traders προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις futures του Brent και του αμερικανικού αργού, την ώρα που το γεωπολιτικό «θερμόμετρο» ήταν στο κόκκινο. Η κίνηση αυτή, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσε να θεωρηθεί «αυτοκτονική», αφού αν η εκεχειρία δεν ερχόταν και η σύγκρουση κλιμακωνόταν, οι απώλειες για αυτούς θα ήταν ανυπολόγιστες.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, επενδυτές σόρταραν την τιμή του πετρελαίου με τοποθετήσεις ύψους 950 εκατ. δολαρίων.

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι το ρίσκο απέδωσε, αφού η τιμή του «μαύρου χρυσού» κατέρρευσε κατά 15% μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις των τελευταίων ετών. Αυτό μετέτρεψε το αρχικό στοίχημα του ενός δισεκατομμυρίου σε αποδόσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, στην πλατφόρμα αγορών πρόβλεψης (prediction market) Polymarket τρια χαρτοφυλάκια κέρδισαν πάνω από 600.000 δολάρια στοιχηματίζοντας σωστά σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Βολική σύμπτωση ή εσωτερική πληροφόρηση;

Το μέγεθος και ο χρόνος των συναλλαγών έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Στους διαδρόμους της Wall Street και του City αναρωτιούνται αν οι τοποθετήσεις ήταν αποτέλεσμα διαρροών ή αν επρόκειτο για απλή προεξόφληση μιας εξέλιξης που για ορισμένους ήταν πιθανή. Οι επικριτές του Τραμπ – μεταξύ των οποίων και οι Δημοκρατικοί – δεν άργησαν να αφήσουν αιχμές ότι κάποιοι επενδυτικοί κύκλοι επωφελούνται από τα στοιχήματα στις αγορές, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την επικείμενη πολιτική αλλαγή.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου που καταγράφηκε αντίστοιχη κίνηση. Και στα τέλη Μαρτίου οι αγορές κατέγραψαν μια παρόμοια, αν και μικρότερης κλίμακας, τοποθέτηση.

Τότε η ένταση ήταν στο «κόκκινο» και η πολεμική ρητορική του Τραμπ είχε κορυφωθεί, με τον ίδιο να απειλεί ανοιχτά την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η «υπομονή του τελείωσε». Τίποτα δεν προμήνυε την ανάρτησή του στο Truth Social, με την οποία ανακοίνωνε: «Μόλις έλαβα ένα πολύ θετικό μήνυμα από την Τεχεράνη. Αναστέλλουμε κάθε ενέργεια για 5 ημέρες για να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Η ειρήνη είναι δύναμη!».

Παρ’ όλα αυτά, 15-20 λεπτά πριν την ανάρτηση, καταγράφηκε ένας ασυνήθιστα υψηλός όγκος short συμβολαίων. Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή μέσα, πουλήθηκαν μαζικά συμβόλαια αξίας περίπου 580 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα, δε, με στοιχεία της Dow Jones Market Data, τα futures που άλλαξαν χέρια μέσα σε μόλις δύο λεπτά υπολογίζονται γύρω στα 760 εκατ. δολάρια.

Αργότερα, η τιμή του πετρελαίου κατέρρευσε και όσοι είχαν ποντάρει στην αλλαγή στάσης του Τραμπ έβγαλαν εκατομμύρια μέσα σε λίγη ώρα. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο σορτάρισμα απέφερε καθαρό κέρδος πάνω από 150-200 εκατ. δολάρια μέσα σε ένα απόγευμα.

Τότε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δέχτηκε πιέσεις να ερευνήσει αν υπήρξε διαρροή από το στενό περιβάλλον του Λευκού Οίκου προς συγκεκριμένα hedge funds στη Florida και τη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, μία ημέρα μετά, στις 24 Μαρτίου, το προσωπικό του Λευκού Οίκου έλαβε ένα μέιλ, όπως έγραψε η WSJ, μέσω του οποίου καλείτο να μην αξιοποιεί τις πληροφορίες που ίσως έχει στη διάθεσή του για να στοιχηματίζει σε futures στις αγορές. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε, τότε, στην αμερικανική εφημερίδα ότι «το μόνο ιδιαίτερο συμφέρον που θα καθοδηγήσει ποτέ τον πρόεδρο Τραμπ είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού», προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος», είπε ο Ινγκλ, «ενώ επιδιώκει μια ισχυρή και κερδοφόρα χρηματιστηριακή αγορά για όλους, τα μέλη του Κογκρέσου και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να απαγορεύονται να χρησιμοποιούν μη δημόσιες πληροφορίες για οικονομικό όφελος». Ο ίδιος απέρριψε ως «αβάσιμες και ανεύθυνες αναφορές» οποιαδήποτε υπόνοια ότι κάποιος εντός της κυβέρνησης χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κερδίσει εις βάρος του δημοσίου.

Πράγματι, τίποτε δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, οι συμπτώσεις δεν άρχισαν με τον πόλεμο στο Ιράν. Τον Ιανουάριο, ένας άγνωστος (ανώνυμος) trader είχε διπλασιάσει τα στοιχήματά του πως ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκατέλειπε σύντομα την ηγεσία της Βενεζουέλας. Η κίνηση αυτή έγινε λιγότερο από 5 ώρες πριν από την σύλληψή του. Τα στοιχήματα στο Polymarket απέφεραν στον trader περισσότερα από 400.000 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη συναφές γεγονός είναι πως τον Φεβρουάριο το Ισραήλ συνέλαβε αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένων εφέδρων του στρατού, για φερόμενη χρήση απόρρητων πληροφοριών για την τοποθέτηση στοιχημάτων σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Polymarket.

Τα ποσά «φουσκώνουν» όσο το μοτίβο επιβεβαιώνεται

Παρότι όλα αυτά τα περιστατικά είχαν τραβήξει την προσοχή και είχαν σχολιαστεί, αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως σταδιακά τα ποσά των στοιχημάτων αυξάνονται.

Αν η κίνηση του Μαρτίου θεωρήθηκε από κάποιους ως «ένστικτο της αγοράς», το νέο στοίχημα του 1 δισεκατομμυρίου για την 15ήμερη εκεχειρία υποδηλώνει κάτι πιο οργανωμένο, σχολιάζουν αναλυτές.

Το ότι τα ποσά ενισχύονται οδηγεί στην εκτίμηση ότι υπάρχει ένας «ανοιχτός δίαυλος» πληροφοριών μεταξύ διπλωματικών πηγών και μεγάλων funds. Όταν το «Smart Money» κινείται με τέτοια ακρίβεια λεπτών πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις, γεννά εύλογα ερωτήματα για το πόσο «καθαρά» λειτουργεί η αγορά, σημειώνουν αναλυτές, συμπληρώνοντας σαρκαστικά ότι πλέον το βασικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει διαρροή, αλλά το ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του Τραμπ πριν καν πατηθεί το "enter".

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για ύποπτες συναλλαγές πετρελαίου

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Eλίζεμπεθ Γουόρεν ζήτησε από την Επιτροπή Προθεσμιακών Εμπορευμάτων (CFTC) να διερευνήσει «ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών» στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, τα οποία σημειώθηκαν αμέσως πριν από ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με πιθανή κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό το μοτίβο εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρξε επαναλαμβανόμενη κατάχρηση ουσιωδών μη δημόσιων κυβερνητικών πληροφοριών και σχετικά με το κατά πόσο άτομα εντός ή εκτός της κυβέρνησης ενήργησαν βάσει τέτοιων πληροφοριών», έγραψε η Γουόρεν, κορυφαία Δημοκρατική στην επιτροπή τραπεζικών υποθέσεων της Γερουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 21:51
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