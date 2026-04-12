Τραμπ: Θα πάρει χρόνο ο αποκλεισμός του Ορμούζ – Απειλεί την Κίνα με δασμούς 50%

Η εφαρμογή του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, θα απαιτήσει χρόνο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να πλήξει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω μέσα σε μία ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πιθανοί στόχοι θα ήταν «όλες οι ενεργειακές υποδομές, τα εργοστάσια και οι ηλεκτρικοί σταθμοί».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση και προς την Κίνα, έναν από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, ενδεχόμενη στρατιωτική βοήθεια του Πεκίνου προς το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή δασμών ύψους 50% σε κινεζικά προϊόντα.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα επιβληθούν δασμοί 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», τόνισε.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκομίζει έσοδα από την πώληση πετρελαίου σε χώρες που το στηρίζουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετά την αναβολή προηγούμενης συνόδου κορυφής λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

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