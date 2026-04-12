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Ιράν: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας
Ειδήσεις
18:00 - 12 Απρ 2026

Ιράν: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρες αδιέξοδο κατέληξαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και να εντείνουν τη ρητορική τους. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι η αμερικανική πλευρά «απέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας», υπογραμμίζοντας το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο χώρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η Τεχεράνη προσήλθε στις συνομιλίες «με την απαραίτητη καλή πίστη και διάθεση» και κατέθεσε «προτάσεις με προοπτική για το μέλλον». Ωστόσο, σημείωσε πως οι εμπειρίες από «τους δύο προηγούμενους πολέμους» έχουν ενισχύσει την καχυποψία της ιρανικής πλευράς, οδηγώντας σε πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις προθέσεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι το Ιράν «επέλεξε να μην αποδεχθεί τους όρους» που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό αίτημα των ΗΠΑ ήταν η σαφής δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ζήτημα που χαρακτηρίστηκε ως κομβικής σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι εμφανίστηκε «εξαιρετικά αδιάλλακτο» στο συγκεκριμένο θέμα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προχώρησε ακόμη ένα βήμα παραπέρα, προαναγγέλλοντας την έναρξη διαδικασίας για τον αποκλεισμό κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Ο Τραμπ υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από ιρανικής πλευράς εναντίον αμερικανικών ή «ειρηνικών» πλοίων θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική στρατιωτική απάντηση. Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας «δεν κάνει καμία διαφορά» και ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν σε κάθε περίπτωση».

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Οι απειλές για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με το ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhr4om0yqq5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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