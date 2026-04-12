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Τραμπ: Εντολή για άμεσο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις
16:15 - 12 Απρ 2026

Τραμπ: Εντολή για άμεσο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (12/4) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιωνδήποτε πλοίων επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η ανακοίνωση ενός αμερικανικού αποκλεισμού του στενού πιθανότατα υπονομεύει κάθε ελπίδα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Παράλληλα, απειλεί να επιδεινώσει την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τις παγκόσμιες οικονομίες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος και το Ιράν άρχισε να περιορίζει την πρόσβαση στο στενό, ένα κομβικό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αποσκοπεί στο να αποτρέψει το Ιράν από το να ελέγχει το στενό και να αποκομίζει οικονομικά οφέλη, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος υφίσταται τις συνέπειες του κλεισίματός του.

«Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου “ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν το έχει επιτρέψει αυτό, απλώς λέγοντας: “Μπορεί να υπάρχει κάπου εκεί έξω μια νάρκη”, κάτι που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς», είπε. «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες των χωρών, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ.»

Τελευταία τροποποίηση στις 12/04/2026 - 16:35
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