Έκρηξη Τραμπ κατά του Πάπα: Είναι «αδύναμος» και «καταστροφικός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια ασυνήθιστα σκληρή επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ το βράδυ της Κυριακής, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί πως «κάνει καλή δουλειά» και χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ φιλελεύθερο», ενώ παράλληλα του συνέστησε να «σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά».

Κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη Φλόριντα, ο Τραμπ ανήρτησε ένα εκτενές μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έντονα επικριτικό τόνο προς τον Ποντίφικα, τον οποίο στη συνέχεια σχολίασε με παρόμοιο ύφος και ενώπιον δημοσιογράφων.

«Δεν είμαι θαυμαστής του Πάπα Λέοντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από τοποθέτηση του Πάπα, ο οποίος το Σαββατοκύριακο έκανε λόγο για μια «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Αν και οι διαφωνίες μεταξύ παπών και πολιτικών ηγετών δεν είναι άγνωστες, είναι σπάνιο να εκφράζεται τόσο άμεση κριτική — και ακόμη σπανιότερο να ακολουθείται από τόσο οξύτατη αντίδραση.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ έγραψε ότι «ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο ζήτημα της εγκληματικότητας και καταστροφικός στην εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας πως «δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάπας δεν διατύπωσε ποτέ ρητά μια τέτοια θέση, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ερμηνεία των δηλώσεών του.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του και ενώπιον των δημοσιογράφων, λέγοντας: «Δεν μας αρέσει ένας Πάπας που λέει ότι είναι εντάξει να υπάρχουν πυρηνικά όπλα».

Το Σάββατο, ο Πάπας τέλεσε βραδινή λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την ίδια ημέρα που ξεκίνησαν απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, στο πλαίσιο μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, το μήνυμά του φάνηκε να στρέφεται κατά της λογικής επίδειξης στρατιωτικής ισχύος και της θρησκευτικής δικαιολόγησης της σύγκρουσης.

Ο Πάπας έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ο Θεός «δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πολέμους», ενώ έχει επικαλεστεί και χωρία από τον προφήτη Ησαΐα, υπενθυμίζοντας πως «όσο κι αν προσεύχεστε, δεν θα ακούσω — τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα».

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, πριν από την εκεχειρία, είχε χαρακτηρίσει «εντελώς απαράδεκτες» απειλές για μαζικά πλήγματα και καταστροφή ολόκληρων κοινωνιών.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ κλιμάκωσε την επίθεσή του, επεκτείνοντας την κριτική του και σε άλλα ζητήματα, όπως η στάση του Πάπα απέναντι στη Βενεζουέλα και την αμερικανική πολιτική.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι η εκλογή του Πάπα οφείλεται στο ότι είναι Αμερικανός, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επιλογή του συνδέεται με την παρουσία του ίδιου στον Λευκό Οίκο — ένας ισχυρισμός που προκάλεσε αίσθηση.

«Αν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό», έγραψε, καλώντας τον Πάπα να «συνετιστεί» και να επικεντρωθεί στον ρόλο του.

Σε νέες δηλώσεις του, επέμεινε: «Δεν νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά. Μάλλον του αρέσει το έγκλημα», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ φιλελεύθερος».

Η ένταση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο μια πολιτική σύγκρουση, αλλά και μια βαθύτερη διαφορά αντίληψης για τον ρόλο της ηθικής και της θρησκείας στη διεθνή σκηνή — με τον λόγο του Πάπα να παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην ειρήνη, παρά τις αιχμηρές αντιδράσεις που προκαλεί.