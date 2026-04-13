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«Tεχνολογική αποικία» των ΗΠΑ η Ευρώπη – Η επιρροή των τεχνο-ολιγαρχών
Ειδήσεις
09:00 - 13 Απρ 2026

«Tεχνολογική αποικία» των ΗΠΑ η Ευρώπη – Η επιρροή των τεχνο-ολιγαρχών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη εξακολουθεί να λειτουργεί, σε μεγάλο βαθμό, ως μια «τεχνολογική αποικία» των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαρτώμενη από αμερικανικές υποδομές, καινοτομία και ψηφιακές πλατφόρμες. Παρά τις προσπάθειες ορισμένων χωρών για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, άλλες εμφανίζονται πιο αργές στην προσαρμογή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής σκηνή μετασχηματίζεται με ταχύτητα. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι δεν περιορίζονται πλέον στον ρόλο του υποστηρικτή της κρατικής ισχύος, αλλά αναδεικνύονται σε αυτόνομους γεωπολιτικούς δρώντες. Με τεράστια οικονομική επιφάνεια και παγκόσμια εμβέλεια, διαμορφώνουν δικές τους στρατηγικές, που δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις επιλογές της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας.

Ωστόσο, η σχέση τους με το κράτος παραμένει αμφίδρομη. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ –από τον Ομπάμα έως τον Τραμπ και τον Μπάιντεν– βασίστηκαν σε αυτές τις εταιρείες για την ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της χώρας. Ταυτόχρονα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από κρατικές συμβάσεις, θεσμικά πλαίσια και πολιτική στήριξη, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαμορφώσει διεθνείς κανόνες που διατηρούν την τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία.

Η επιρροή των «τεχνο- ολιγαρχών» είναι πλέον εμφανής και σε τομείς σκληρής ισχύος. Η SpaceX αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: πέρα από τον ρόλο της στη διαστημική τεχνολογία, έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο και στο ουκρανικό μέτωπο, παρέχοντας δορυφορικές επικοινωνίες που αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη λειτουργία στρατιωτικών και πολιτικών δομών. Αντίστοιχα, η Amazon, μέσω των υπηρεσιών cloud που προσφέρει, υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες ακόμη και του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, καταδεικνύοντας την εξάρτηση του κράτους από ιδιωτικές ψηφιακές υποδομές.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια νέα κατανομή ισχύος, όπου ιδιωτικοί οικονομικοί παράγοντες αποκτούν ρόλο που άλλοτε ανήκε αποκλειστικά στα κράτη. Ωστόσο, η διεθνοποιημένη δράση τους σημαίνει ότι τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνα της χώρας προέλευσης. Η παρουσία τους σε πολλαπλές αγορές δημιουργεί σύνθετες ισορροπίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκλίσεις από τις εθνικές στρατηγικές.

Η ρύθμιση λειτουργίας αυτών των πλατφορμών αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πίεση που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα κάθε φορά που επιχειρεί να παρέμβει στον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, ο έλεγχος και η ρύθμιση των πλατφορμών αυτών φέρουν και ένα έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Συνεπώς, παρά την αυξανόμενη αυτονομία τους, η ανάγκη για κρατική ρύθμιση και στήριξη παραμένει κρίσιμη. Έτσι, διαμορφώνεται ένα περίπλοκο πλέγμα αλληλεξάρτησης, όπου κράτη και τεχνολογικοί κολοσσοί συνυπάρχουν και ανταγωνίζονται, επανακαθορίζοντας τα όρια της ισχύος στη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα.

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