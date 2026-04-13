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Το Ιράν χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου»
Ειδήσεις
15:43 - 13 Απρ 2026

Το Ιράν χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου»

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν δήλωσε ότι κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές εάν απειληθούν τα λιμάνια του, απαντώντας έτσι στο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπλοκάρουν όλτα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Μετά το αδιέξοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει αν η Τεχεράνη επιστρέψει για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων.

Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν» και δήλωσε ότι οι μονάδες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του Ιράν θα είναι «εύκολο να πληγούν». Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσέγγιση στρατιωτικών σκαφών προς το Στενό του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δήλωση που επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Ιρανός αξιωματούχος λέει ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός θα ήταν «πράξη πολέμου»

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας στο κοινοβούλιο του Ιράν δήλωσε ότι η απειλή του Προέδρου Τραμπ να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από «υπερβολική λογομαχία», προσθέτοντας ότι το Ιράν θα θεωρούσε μια τέτοια κίνηση «πράξη πολέμου» στην οποία θα απαντούσε.

Για να αντιδράσει σε έναν αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια του Ιράν, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκαλύψει άλλα χαρτιά που δεν έχει «παίξει ακόμα», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ρεζάι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση θα ήταν οι ΗΠΑ να «σεβαστούν τους Ιρανούς» και να μην απαιτήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ό,τι δεν μπόρεσαν να πετύχουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, πρόσθεσε ο Ρεζάι.

Στον απόηχο των παραπάνω εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών μειώθηκαν.

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