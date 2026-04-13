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Το τοπίο μετά την απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις
09:45 - 13 Απρ 2026

Το τοπίο μετά την απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ιράν, μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν. Η κίνηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Αμερικανικός σχεδιασμός και στόχοι

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει άμεσα τη διαδικασία αποκλεισμού, με στόχο –όπως δήλωσε– να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να εκμεταλλεύεται οικονομικά τη διέλευση πλοίων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι τα μέτρα θα είναι πιο στοχευμένα: δεν θα παρεμποδίζεται η ναυσιπλοΐα προς μη ιρανικά λιμάνια, ενώ ο έλεγχος θα επικεντρώνεται σε πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι θα αναχαιτίζει πλοία που έχουν καταβάλει τέλη διέλευσης στο Ιράν, ενώ εξετάζεται ακόμη και η επανέναρξη περιορισμένων στρατιωτικών πληγμάτων κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ο Τραμπ υπερασπίζεται τη στρατηγική του ως αναγκαία για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και υποστηρίζει ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, οι ενεργειακές τιμές θα αποκλιμακωθούν μακροπρόθεσμα.

Η απάντηση του Ιράν και η κατάρρευση των συνομιλιών

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποιεί ότι η παρουσία στρατιωτικών πλοίων στην περιοχή συνιστά παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αντίδρασης. Οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά για εμπορική ναυσιπλοΐα υπό συγκεκριμένους όρους, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για κλιμάκωση και «οικονομικό εκβιασμό».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στο Πακιστάν κατέρρευσαν έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Οι ΗΠΑ ζητούν την πλήρη εγκατάλειψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ το Ιράν θέτει ως όρους τον έλεγχο των Στενών, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και την άρση κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων κεφαλαίων.

Διεθνείς αντιδράσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με το CNBC, η κίνηση της Ουάσιγκτον προκαλεί ανησυχία στους διεθνείς συμμάχους. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνδράμουν στην επιχείρηση, ωστόσο το Λονδίνο διέψευσε άμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή στον αποκλεισμό, τονίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, η στάση του ΝΑΤΟ παραμένει επιφυλακτική, με τις ΗΠΑ να εκφράζουν δυσαρέσκεια για την περιορισμένη στήριξη.

Στο οικονομικό πεδίο, η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι σε ορισμένες περιόδους. Η πιθανότητα παρατεταμένου αποκλεισμού εντείνει τους φόβους για νέα πληθωριστική πίεση και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Προοπτικές: Κλιμάκωση ή εξαναγκασμός σε συμφωνία;

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την πορεία της κρίσης. Ο αποκλεισμός ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, ωθώντας το σε συμβιβασμό. Ωστόσο, ενέχει και τον κίνδυνο ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης, ειδικά αν υπάρξουν επεισόδια στη θάλασσα ή πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, η απειλή των ΗΠΑ για επιβολή υψηλών δασμών σε χώρες που συνεργάζονται ενεργειακά με το Ιράν –ακόμη και στην Κίνα– ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω το γεωπολιτικό σκηνικό.

Συνολικά, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα της διεθνούς πολιτικής σκηνής, με τις ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες και το ενδεχόμενο είτε αποκλιμάκωσης είτε γενικευμένης κρίσης να παραμένει ανοιχτό.

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