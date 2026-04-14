Reuters: Οι ΗΠΑ κόβουν την «ανάσα» του ιρανικού πετρελαίου – Τέλος στην εξαίρεση κυρώσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει να λήξει αργότερα αυτή την εβδομάδα η 30ήμερη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται εν πλω, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης που μίλησαν στο Reuters την Τρίτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν θαλάσσιο αποκλεισμό στις αποστολές από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι «το υπουργείο Οικονομικών προχωρά με πλήρη ένταση στην οικονομική επίθεση» κατά του Ιράν, σε μια προφανή αναφορά στην επιχείρηση “Epic Fury”, τη στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, όπως δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος και της υποστήριξης που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, αν και ιρανικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις συνεχίζει να καταλήγει στην Κίνα.

Η εξαίρεση, την οποία είχε εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών στις 20 Μαρτίου, επέτρεψε τη διάθεση περίπου 140 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και συνέβαλε στη μείωση των πιέσεων στην ενεργειακή προσφορά κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, όπως είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η εξαίρεση λήγει στις 19 Απριλίου.

Η απόφαση να μην ανανεωθεί η εξαίρεση για το πετρέλαιο έρχεται μετά από επικρίσεις βουλευτών και από τα δύο κόμματα, οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και της Μόσχας, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν και ενώ η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΗΠΑ δεν ανανέωσαν ούτε την αντίστοιχη εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο εν πλω, η οποία έληξε το Σάββατο.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει σε φορείς που εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές με το Ιράν, όπως η αγορά πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων και δευτερογενών κυρώσεων, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

«Επιπλέον, με την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν και δεδομένου του ιστορικού της χώρας να καλύπτει παράνομες δραστηριότητες πίσω από φαινομενικά νόμιμες συναλλαγές, οποιαδήποτε δραστηριότητα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να πυροδοτήσει πρόσθετες κυρώσεις», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους ότι ο θαλάσσιος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ θα διασφαλίσει ότι δεν θα επιτρέπεται η διέλευση ούτε κινεζικών ούτε άλλων πλοίων.

«Δεν θα μπορούν να πάρουν το πετρέλαιό τους. Μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο — αλλά όχι ιρανικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Κίνα αγόραζε πάνω από το 90% του ιρανικού πετρελαίου, το οποίο αντιστοιχούσε περίπου στο 8% των ετήσιων εισαγωγών της.