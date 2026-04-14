Από τη Σελήνη… στην αγκαλιά της Sadie: Η αστροναύτης του Artemis II βλέπει το σκυλάκι της μετά από μέρες

Μια «εκρηκτική» υποδοχή
Μόλις πάτησε το πόδι της στη Γη, μετά από 10 ημέρες στο βαθύ διάστημα, η Κοχ δεν βρήκε μόνο επιστήμονες και κάμερες να την περιμένουν. Βρήκε τη Sadie, την αγαπημένη της σκυλίτσα. Σε ένα συγκινητικό βίντεο, η Sadie εμφανίζεται να περιμένει με κομμένη την ανάσα, πριν ορμήσει στην αστροναύτη με έναν ενθουσιασμό που μόνο ένας σκύλος μπορεί να προσφέρει. Το παιχνίδι τους στο γρασίδι, λίγες μόνο ώρες αφού η Κοχ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, υπενθύμισε σε όλους μας ότι όσο μακριά κι αν φτάσει ο άνθρωπος, η καρδιά του παραμένει δεμένη με τις απλές, γήινες αγάπες.
Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr