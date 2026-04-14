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Ενεργειακό σοκ και γεωπολιτικοί κίνδυνοι «φρενάρουν» την παγκόσμια οικονομία – Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Οικονομία
21:15 - 14 Απρ 2026

Ενεργειακό σοκ και γεωπολιτικοί κίνδυνοι «φρενάρουν» την παγκόσμια οικονομία – Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις μέχρι πρότινος θετικές προοπτικές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στην τελευταία του έκθεση, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια πιθανή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών διεθνώς, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να εξελιχθεί σε καταλύτη μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Αν και το βασικό σενάριο προβλέπει συγκρατημένη επιβράδυνση, τα εναλλακτικά σενάρια αποκαλύπτουν ένα πολύ πιο δυσοίωνο μέλλον, όπου η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να προσεγγίσει επίπεδα που ιστορικά συνδέονται με ύφεση.

«Καμπανάκι» ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η σχετικά ήπια υποβάθμιση αντανακλά την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος ενεργειακής κρίσης. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν δραματικά, ακόμη και κατά 100% έως 200%, και να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για χρόνια. Ένα τέτοιο σενάριο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, περιορίζοντας την ανάπτυξη στο 2% — ένα επίπεδο που θεωρείται οριακό για παγκόσμια ύφεση και έχει καταγραφεί σπάνια τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, φτάνοντας το 4,4% σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση των ενεργειακών τιμών λειτουργεί ως βασικός μοχλός ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων, επηρεάζοντας το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και τελικά τις τιμές καταναλωτή. Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης περιορισμού του πληθωρισμού και της στήριξης της ανάπτυξης.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από μια σειρά διαρθρωτικών και γεωπολιτικών κινδύνων. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους, η πιθανή αναζωπύρωση εμπορικών εντάσεων και η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορούν να επιβαρύνουν επιπλέον τις προοπτικές. Επιπλέον, η αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας.

Οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των οικονομιών. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η επιβράδυνση είναι εμφανής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των οικονομιών της G7, με ανάπτυξη μόλις 0,8% το 2026. Αντίστοιχα, η ευρωζώνη προβλέπεται να κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, γύρω στο 1,1%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν πιο ανθεκτική εικόνα.

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

Μέσα σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία φαίνεται να διατηρεί μεν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά με σαφή τάση επιβράδυνσης. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026 και θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,7% το 2027, από 2,1% την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τις εξωτερικές πιέσεις όσο και την ωρίμανση της εγχώριας οικονομικής δυναμικής.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται επίσης να κινηθεί ανοδικά, φτάνοντας το 3,5% το 2026, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,7% το 2027. Η αύξηση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας σε εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η πορεία του πληθωρισμού θα επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, θετική εξέλιξη αποτελεί η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, η οποία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,4% το 2026 και στο 7,1% το 2027. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αγορά εργασίας διατηρεί μια δυναμική ανάκαμψης, παρά τις διεθνείς πιέσεις. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της ανάπτυξης και τη σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να επιδεινωθεί προσωρινά το 2026, πριν επανέλθει σε πιο ισορροπημένα επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση του κόστους εισαγωγών ενέργειας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ενεργειακή διαφοροποίηση και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει προσεκτικά σχεδιασμένη, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία, ώστε να μην υπονομευτεί η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας παγκόσμιας οικονομίας που βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία. Η έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: αφενός να διαχειριστεί τις εξωτερικές πιέσεις και αφετέρου να διατηρήσει τη δυναμική της οικονομίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhszvkdgknz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 00:26
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