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Κύπρος: Σκηνικό έντασης στη Νεκρή Ζώνη - Τουρκική στρατιωτική κινητικότητα και παρέμβαση ΟΗΕ
Ειδήσεις
16:46 - 15 Απρ 2026

Κύπρος: Σκηνικό έντασης στη Νεκρή Ζώνη - Τουρκική στρατιωτική κινητικότητα και παρέμβαση ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αυξημένη ένταση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη νεκρή ζώνη κοντά στο μικτό χωριό Πύλα στην Κύπρο, έπειτα από κινήσεις της τουρκικής πλευράς που παρατηρούνται τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεταφερθεί περίπου 15 άρματα μάχης, ενώ ενισχυμένη εμφανίζεται και η παρουσία δυνάμεων από τις Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες βρίσκονται εκεί προληπτικά.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχουν καταφθάσει δεκάδες άτομα της λεγόμενης «αστυνομίας» με πολιτικά, ενώ σε κοντινό σημείο έχει αναρτηθεί τουρκική σημαία. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από διαφωνία μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Στην Πράσινη Γραμμή παραμένουν οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, με την ειρηνευτική δύναμη να έχει ενισχύσει την παρουσία της προκειμένου να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα ο κατοχικός στρατός προχώρησε σε είσοδο εντός της νεκρής ζώνης, συνοδεία «αστυνομικών» δυνάμεων, εμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσεγγίσουν μονάδες εκτροφής βοοειδών. Στα συγκεκριμένα σημεία εκτιμάται ότι ενδέχεται να εντοπίστηκε αρχικά ο ιός του αφθώδους πυρετού, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων.

Από πλευράς ΟΗΕ, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιανί, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία στην περιοχή της Πύλας, με σεβασμό στην εντολή της αποστολής.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας παραμένει προς το παρόν ήρεμη. Όπως ανέφερε, οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις περιπολίες τους και διατηρούν ισχυρή παρουσία, μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι κάθε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της, ενώ σημειώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση και την επαναφορά της κατάστασης στο προηγούμενο καθεστώς.

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για άρματα μάχης και την ανάρτηση τουρκικής σημαίας, διευκρινίζεται ότι αυτά βρίσκονται εκτός της νεκρής ζώνης.

Το περιστατικό, αν και είχε ξεκινήσει να εξελίσσεται εδώ και αρκετές ημέρες, έγινε γνωστό μόλις σήμερα, καθώς η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους.

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