Οι Βρετανοί γυρίζουν πλάτη στις ΗΠΑ και κοιτούν ξανά προς την Ευρώπη

Καθώς τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την εντυπωσιακή ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να επηρεάζει την ευρωπαϊκή πολιτική και με άλλους τρόπους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έρευνα που δημοσίευσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos δείχνει ότι οι Βρετανοί θεωρούν ολοένα και περισσότερο πως τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου ταυτίζονται με εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς απομακρύνονται από την Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα συμφέροντα ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου είναι ίδια ή σε μεγάλο βαθμό κοινά, έναντι 32% το 2023.

Την ίδια στιγμή, το 45% θεωρεί ότι η σχέση με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη ή σημαντική αντίθεση με τα βρετανικά συμφέροντα, ποσοστό αυξημένο από το 15% πριν από τρία χρόνια. Ανάλογη τάση καταγράφεται και στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου οι πολίτες δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στις ΗΠΑ.

Η μεταβολή αυτή εξηγεί και την προσπάθεια του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ενισχύσει τους δεσμούς με τις Βρυξέλλες, καθώς πλησιάζει η δεκαετία από το δημοψήφισμα του Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη Ομιλία του Βασιλιά (King’s Speech), συμπεριλαμβανομένου νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νέους κανονισμούς της ΕΕ μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας, αντί για νέους νόμους που απαιτούν κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου το καλοκαίρι, οι δύο πλευρές επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς: τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που αφορούν το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών ρύπων και ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων.

Ο επίτροπος της ΕΕ Μάρκο Σέφσοβιτς επιβεβαίωσε επίσης, στο ετήσιο συνέδριο του Forum ΕΕ-Βρετανίας στις Βρυξέλλες, ότι συζητείται η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο Βρετανός υπουργός Nick Thomas-Symonds, αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρώπη, δήλωσε ότι η «αρνητική περίοδος» μετά την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ έχει πλέον τελειώσει.

«Το γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια ισχυρότερη και στενότερη σχέση με τους Ευρωπαίους γείτονές μας», τόνισε.