ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι Βρετανοί γυρίζουν πλάτη στις ΗΠΑ και κοιτούν ξανά προς την Ευρώπη
Ειδήσεις
16:53 - 16 Απρ 2026

Οι Βρετανοί γυρίζουν πλάτη στις ΗΠΑ και κοιτούν ξανά προς την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την εντυπωσιακή ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να επηρεάζει την ευρωπαϊκή πολιτική και με άλλους τρόπους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έρευνα που δημοσίευσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos δείχνει ότι οι Βρετανοί θεωρούν ολοένα και περισσότερο πως τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου ταυτίζονται με εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς απομακρύνονται από την Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα συμφέροντα ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου είναι ίδια ή σε μεγάλο βαθμό κοινά, έναντι 32% το 2023.

Την ίδια στιγμή, το 45% θεωρεί ότι η σχέση με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη ή σημαντική αντίθεση με τα βρετανικά συμφέροντα, ποσοστό αυξημένο από το 15% πριν από τρία χρόνια. Ανάλογη τάση καταγράφεται και στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου οι πολίτες δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στις ΗΠΑ.

Η μεταβολή αυτή εξηγεί και την προσπάθεια του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ενισχύσει τους δεσμούς με τις Βρυξέλλες, καθώς πλησιάζει η δεκαετία από το δημοψήφισμα του Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη Ομιλία του Βασιλιά (King’s Speech), συμπεριλαμβανομένου νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νέους κανονισμούς της ΕΕ μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας, αντί για νέους νόμους που απαιτούν κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου το καλοκαίρι, οι δύο πλευρές επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς: τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που αφορούν το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών ρύπων και ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων.

Ο επίτροπος της ΕΕ Μάρκο Σέφσοβιτς επιβεβαίωσε επίσης, στο ετήσιο συνέδριο του Forum ΕΕ-Βρετανίας στις Βρυξέλλες, ότι συζητείται η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο Βρετανός υπουργός Nick Thomas-Symonds, αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρώπη, δήλωσε ότι η «αρνητική περίοδος» μετά την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ έχει πλέον τελειώσει.

«Το γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια ισχυρότερη και στενότερη σχέση με τους Ευρωπαίους γείτονές μας», τόνισε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας από Πρίστινα: Η ελληνική δύναμη Κοσσυφοπεδίου με την παρουσία της επιτρέπει να υπάρχει ασφάλεια
Πολιτική

Δένδιας από Πρίστινα: Η ελληνική δύναμη Κοσσυφοπεδίου με την παρουσία της επιτρέπει να υπάρχει ασφάλεια

Το Ισραήλ έκαψε την τελευταία γέφυρα για διαπραγμάτευση με τον Λίβανο
Ειδήσεις

Το Ισραήλ έκαψε την τελευταία γέφυρα για διαπραγμάτευση με τον Λίβανο

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.
Ειδήσεις

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:45

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ