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Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
16:44 - 16 Απρ 2026

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite της Wall Street κατέγραψαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά την Πέμπτη, μετά από ένα ήδη ρεκόρ κλείσιμο στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,14% στις 7.033,22 μονάδες, ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,01% στις 24.010,45 μονάδες και ο Dow ανεβαίνει κατά 0,31% στις 48.615,67 μονάδες.

Και οι δύο βασικοί δείκτες είχαν πετύχει σημαντικά ορόσημα την Τετάρτη, με τον S&P 500 να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τις 7.000 μονάδες και τον Nasdaq να υπερβαίνει για πρώτη φορά τις 24.000 μονάδες σε κλείσιμο.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε προηχογραφημένη συνέντευξη στο Fox Business που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί «διακαώς μια συμφωνία».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη. Η παύση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου.

Για την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, συζητείται ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί επίσημα κάτι τέτοιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε ανώνυμα.

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