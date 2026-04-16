Το Ισραήλ έκαψε την τελευταία γέφυρα για διαπραγμάτευση με τον Λίβανο

Νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (16/4), οι IDF ανατίναξαν την γέφυρα Κασμιγιέχ στον Νότιο Λίβανο, την τελευταία γέφυρα που συνέδεε την περιοχή με την υπόλοιπη χώρα, βάζοντας έτσι τέλος στις συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ πριν καν αρχίσουν.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι πρώτες, εδώ και δεκαετίες, συνομιλίες των ηγετών των δύο χωρών θα πραγματοποιούνταν εντός της ημέρας, με τη συμμετοχή του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Λίβανος είχε δηλώσει άγνοια, ωστόσο λίγο αργότερα ο Αούν ενημέρωσε τον Ρούμπιο ότι δεν πρόκειται να συνομιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Ο ίδιος δήλωσε, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων, ότι μία κατάπαυση του πυρός θα ήταν ένα «φυσικό σημείο εκκίνησης» για συνομιλίες. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ.

Η ανατίναξη της γέφυρας Κασμιγιέν επιδείνωσε το ήδη βεβαρυμμένο κλίμα, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στέλνουν αλλεπάλληλα μηνύματα για επανέναρξη των δικών τους διαπραγματεύσεων με το Ιράν, καλλιεργώντας κλίμα αισιοδοξίας για μία συμφωνία.

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