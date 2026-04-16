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Γερμανία: Έτοιμη για αποστολή ναρκαλιευτικών στο Στενό του Ορμούζ υπό διεθνή εντολή
Ειδήσεις
19:30 - 16 Απρ 2026

Γερμανία: Έτοιμη για αποστολή ναρκαλιευτικών στο Στενό του Ορμούζ υπό διεθνή εντολή

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει ναρκαλιευτικά στο Στενό του Ορμούζ, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης διεθνούς αποστολής.

Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή (17/4) στο Παρίσι, όπου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με Γερμανό κυβερνητικό αξιωματούχο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι «έτοιμη να συμβάλει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας». Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει «εκκαθάριση ναρκών ή θαλάσσια αναγνώριση».

Το σχέδιο για τα ναρκαλιευτικά αναφέρθηκε αρχικά από τη Süddeutsche Zeitung.

Ο Μερτς επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησής του μετά από συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν στο Βερολίνο την Πέμπτη. Τόνισε ότι η Γερμανία είναι «καταρχήν έτοιμη» να βοηθήσει στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν μια σταθερή κατάπαυση του πυρός, μια εντολή στο πλαίσιο ενός συστήματος συλλογικής ασφάλειας — «κατά προτίμηση» από τα Ηνωμένα Έθνη — και επίσημη έγκριση τόσο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και από τη Μπούντεσταγκ. Ο Μερτς υπογράμμισε ότι το Βερολίνο παραμένει «πολύ μακριά» από μια τέτοια απόφαση.

Το μήνυμα αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία όμως δεν έχει ακόμη σταθεροποιήσει πλήρως την κατάσταση στο στενό, όπου το Ιράν μπλόκαρε τη ναυσιπλοΐα και οι ΗΠΑ απάντησαν αποκλείοντας ιρανικά πλοία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πιέσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να κινηθούν γρήγορα, ζητώντας δεσμεύσεις «εντός ημερών» μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, οι σύμμαχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να εμπλακούν σε οποιαδήποτε πολεμική δράση στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί τους.

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