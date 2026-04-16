Τραμπ: Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία

Σε συμφωνία για έναρξη 10ήμερης εκεχειρίας κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από επαφές του με τον Ζόζεφ Αούν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Νωρίτερα, το καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby, ανέφερε ότι ο Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Αούν ότι αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Η πληροφορία αυτή έρχεται να ενισχύσει ρεπορτάζ της Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη λάβει οδηγίες να προετοιμαστεί για δεκαήμερη εκεχειρία, η οποία ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ για την συνομιλία του με τον Αούν:

«Είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσει επίσημα μια εκεχειρία 10 ημερών στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση εννέα πολέμων σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος. Ας το κάνουμε!.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ»

Μετά από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε δεύτερο ποστ ανέφερε: «Εκτός από τη δήλωση που μόλις εκδόθηκε, θα προσκαλέσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν «Μπίμπι» Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν την ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γρήγορα!

— Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Αούν: Ευχαριστίες σε Τραμπ για τον τερματισμό της σύρραξης

Από την πλευρά του, το γραφείο του προέδρου του Λιβάνου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι ο Ζοζέφ Αούν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να διασφαλίσει «διαρκή ειρήνη και σταθερότητα» στη χώρα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν οι σχετικές πρωτοβουλίες, με στόχο τον τερματισμό της σύρραξης το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Αούν και τον Λίβανο, τονίζοντας τη δέσμευσή του να ικανοποιήσει το αίτημα για άμεση κατάπαυση του πυρός.

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Σοβαρές ενστάσεις από την Χεζμπολάχ: Μεγάλο αμάρτημα και λάθος

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, μιλώντας στο AFP, χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Όπως υποστήριξε, η Βηρυτός δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι «οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τον εχθρό είναι μεγάλο αμάρτημα και σοβαρό λάθος» και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας. Κάλεσε μάλιστα τις αρχές να σταματήσουν «αυτή τη σειρά άχρηστων παραχωρήσεων».