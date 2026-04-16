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Μεικτή εικόνα στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γεωπολιτικά και τα βρετανικά μάκρο
Χρηματιστήρια
19:12 - 16 Απρ 2026

Μεικτή εικόνα στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γεωπολιτικά και τα βρετανικά μάκρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά την Πέμπτη (16/4), ακολουθώντας την πορεία των ασιατικών αγορών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ισχυρά στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και τα δεδομένα πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Μάρτιο.

Παράλληλα, οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,05%, με τους επιμέρους κλάδους να εμφανίζουν μικτή εικόνα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 24.150,54 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 10.586,38 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,14% στις 8.262,70 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 0,29% στις 48.015,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,51% στις 18.093,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI βυθίστηκε 1,21% στις 9.232,52 μονάδες.

Οι μετοχές των εξορυκτικών εταιρειών και της τεχνολογίας ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι τηλεπικοινωνίες και οι αεροπορικές εταιρείες υποαπέδωσαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

Η βρετανική οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 0,5% τον Φεβρουάριο, έναντι προβλέψεων μόλις 0,1%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πόλεμος επηρέασε επίσης σημαντικά τα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές αυξήθηκαν ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, φτάνοντας το 2,6%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 2,5%.

Σε επίπεδο εταιρικών ειδήσεων, η μετοχή της EasyJet υποχώρησε την Πέμπτη, αφού η εταιρεία προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η άνοδος των τιμών καυσίμων επηρεάζουν αρνητικά τις κρατήσεις.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι επιβαρύνθηκε με περίπου 25 εκατ. λίρες (34 εκατ. δολάρια) σε επιπλέον κόστος καυσίμων κατά το πρώτο εξάμηνο λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, ενώ εκτιμά ότι το κόστος θα παραμείνει συνδεδεμένο με τη μεταβλητότητα των τιμών καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Η μετοχή υποχώρησε έως και 8,7% πριν περιορίσει τις απώλειες, διαπραγματευόμενη τελικά με πτώση 4,7%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», ενισχύοντας την αισιοδοξία των αγορών ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να επανεκκινήσουν και να βρεθεί λύση.

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