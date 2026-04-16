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Ηνωμένο Βασίλειο: Ανησυχία ότι λόγω Ορμούζ δεν θα υπάρχει αρκετή μπύρα για το Μουντιάλ!
Ειδήσεις
18:51 - 16 Απρ 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Ανησυχία ότι λόγω Ορμούζ δεν θα υπάρχει αρκετή μπύρα για το Μουντιάλ!

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βρετανία ανησυχούν για έλλειψη επαρκών ποσοτήτων μπύρας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά σύντομα. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται στις εισαγωγές διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται σε ανθρακούχα ποτά και για την αναισθητοποίηση ζώων και τη συσκευασία τροφίμων. Η παραγωγή CO2 καταναλώνει ενέργεια, επομένως η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου από τότε που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη έκλεισε τον Ορμούζ έχει θέσει σε κίνδυνο τις διεθνείς προμήθειες. Η συντήρηση σε πολλά ευρωπαϊκά εργοστάσια έχει επίσης επηρεάσει την αγορά, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε μία άσκηση με την κωδική ονομασία Exercise Turnstone, αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία σκιαγράφησαν πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες CO2 εάν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό και τον Ιούνιο, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Οι Times του Λονδίνου ανέφεραν πρώτοι το σχέδιο. Η εφημερίδα ανέφερε ότι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η Βρετανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειψη σε διάφορα είδη κρέατος και άλλων προϊόντων, και ότι οι ζυθοποιίες θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν.

«Τα λογικά χειρότερα σενάρια είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού που χρησιμοποιείται από τους ειδικούς και δεν αποτελούν πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ένας μεγάλος παραγωγός CO2 στο Ηνωμένο Βασίλειο - ένα εργοστάσιο βιοαιθανόλης στη βορειοανατολική Αγγλία που λειτουργεί από θυγατρική της γερμανικής εταιρείας παραγωγής ζάχαρης Südzucker - έκλεισε πέρυσι, αφού μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικής αιθανόλης. Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι συνεργάζεται με την εταιρεία για την επανεκκίνηση του εργοστασίου για την ενίσχυση των προμηθειών CO2.

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